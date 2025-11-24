自由開講》 從「十五五規劃」剖析兩岸關係 與台灣安全的挑戰

◎ 曾宥勳

中共近期發布的《十五五規劃建議》表示著中國在邁向未來5年現代化的進程中，進入了新的戰略階段。雖然其內容主要是以經濟與社會發展為主軸，但其背後的政治與安全意涵，值得我們去探討兩岸關係與台灣安全。

中共二十屆四中全會於10月23日閉幕，會議中通過「十五五規劃」（第15個5年計畫）建議，影響兩岸關係，構成台灣安全的挑戰。（美聯社檔案照）

該規劃內容上延續了「十四五」以來的主要方向——「高品質發展」與「科技自立自強」，希望透過強化原始創新、建設現代產業體系、完善國內大循環等來減少對其他國家的依賴及掌握技術主導權。這一方向雖然是屬於經濟戰略層面，但在兩岸議題上，其目的在於提升國力與制度，以創造出有利於「統一進程」的環境。也就是說，北京的發展規劃其實並非只是單純追求經濟成長，而是在於長期國家戰略與政治目標。

在文件中有特別強調「統籌發展與安全」並提出「國防與軍隊現代化」，這兩部分與對台政策的關係極高。當中國把國防安全與經濟發展視為「一體兩面」時，意味著兩者的界線正日漸模糊，北京未來可能會透過科技產業的升級、數位化建設與基礎設施為表象，進行國際上的布局，並建立在資訊戰、能源安全、與戰略供應鏈上的主導權。這些領域的擴張，對台灣構成了新的挑戰，不僅在軍事層面，同時也包括經濟與科技依存度的風險。

中國致力國防與軍隊現代化，圖為中共總書記習近平11月5日出席「福建號」航空母艦成軍服役典禮，並在甲板上與艦載機飛行員，以及穿著各種顏色上衣的「彩衣人」合照。（擷取自中國國防部網站）



在「國內國際雙循環」的格局下，中國正在試圖重塑區域經濟關係以強化「國內大市場」與推進「制度型開放」，實際上也意味著中國希望主導東亞供應鏈，並在政治上形成「經濟吸引—戰略約束」的雙重槓桿；我認為這些對台灣而言，這既是機會也是壓力，目前台灣企業在中國市場仍有龐大投資與貿易上的依賴基礎，但隨著政治風險上升與科技競爭的加劇，兩岸經貿的往來也將面臨著「政治化與風險化」的趨勢。我們如何在保持產業互補的同時，維持自主與安全，是未來政策的主要難關。

從兩岸政策的角度來看，《十五五規劃建議》雖然仍以「和平發展」為目標，但也在安全的要點中提出要「維護國家主權與領土完整」。這也顯示中國將透過經濟發展與國家安全的雙軌推進，以更高強度的政治壓力、輿論戰與灰色地帶戰略，來建立及強化在台海局勢的主動權及主導權。

總體而言，我認為《十五五規劃》所體現的不只是中國經濟戰略上的更新，更是綜合國力與安全體系的整合。我們所要做的是，從「單一防衛思維」轉為「整體安全韌性」的方向來思考，從科技、經貿、資訊到輿論等層面，建立多層次的防護；同時，與各國建立友好關係，提升國際影響力也是台灣外交上的一大要點。唯有如此，台灣才能在對岸的規劃發展過程中，站穩腳跟並維持自主的空間。



（作者為大學生）

