自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》 從「十五五規劃」剖析兩岸關係 與台灣安全的挑戰

2025/11/24 18:00

◎ 曾宥勳

中共近期發布的《十五五規劃建議》表示著中國在邁向未來5年現代化的進程中，進入了新的戰略階段。雖然其內容主要是以經濟與社會發展為主軸，但其背後的政治與安全意涵，值得我們去探討兩岸關係與台灣安全。

中共二十屆四中全會於10月23日閉幕，會議中通過「十五五規劃」（第15個5年計畫）建議，影響兩岸關係，構成台灣安全的挑戰。（美聯社檔案照）中共二十屆四中全會於10月23日閉幕，會議中通過「十五五規劃」（第15個5年計畫）建議，影響兩岸關係，構成台灣安全的挑戰。（美聯社檔案照）

該規劃內容上延續了「十四五」以來的主要方向——「高品質發展」與「科技自立自強」，希望透過強化原始創新、建設現代產業體系、完善國內大循環等來減少對其他國家的依賴及掌握技術主導權。這一方向雖然是屬於經濟戰略層面，但在兩岸議題上，其目的在於提升國力與制度，以創造出有利於「統一進程」的環境。也就是說，北京的發展規劃其實並非只是單純追求經濟成長，而是在於長期國家戰略與政治目標。

在文件中有特別強調「統籌發展與安全」並提出「國防與軍隊現代化」，這兩部分與對台政策的關係極高。當中國把國防安全與經濟發展視為「一體兩面」時，意味著兩者的界線正日漸模糊，北京未來可能會透過科技產業的升級、數位化建設與基礎設施為表象，進行國際上的布局，並建立在資訊戰、能源安全、與戰略供應鏈上的主導權。這些領域的擴張，對台灣構成了新的挑戰，不僅在軍事層面，同時也包括經濟與科技依存度的風險。

自由開講》 從「十五五規劃」剖析兩岸關係 與台灣安全的挑戰中國致力國防與軍隊現代化，圖為中共總書記習近平11月5日出席「福建號」航空母艦成軍服役典禮，並在甲板上與艦載機飛行員，以及穿著各種顏色上衣的「彩衣人」合照。（擷取自中國國防部網站）

在「國內國際雙循環」的格局下，中國正在試圖重塑區域經濟關係以強化「國內大市場」與推進「制度型開放」，實際上也意味著中國希望主導東亞供應鏈，並在政治上形成「經濟吸引—戰略約束」的雙重槓桿；我認為這些對台灣而言，這既是機會也是壓力，目前台灣企業在中國市場仍有龐大投資與貿易上的依賴基礎，但隨著政治風險上升與科技競爭的加劇，兩岸經貿的往來也將面臨著「政治化與風險化」的趨勢。我們如何在保持產業互補的同時，維持自主與安全，是未來政策的主要難關。

從兩岸政策的角度來看，《十五五規劃建議》雖然仍以「和平發展」為目標，但也在安全的要點中提出要「維護國家主權與領土完整」。這也顯示中國將透過經濟發展與國家安全的雙軌推進，以更高強度的政治壓力、輿論戰與灰色地帶戰略，來建立及強化在台海局勢的主動權及主導權。

總體而言，我認為《十五五規劃》所體現的不只是中國經濟戰略上的更新，更是綜合國力與安全體系的整合。我們所要做的是，從「單一防衛思維」轉為「整體安全韌性」的方向來思考，從科技、經貿、資訊到輿論等層面，建立多層次的防護；同時，與各國建立友好關係，提升國際影響力也是台灣外交上的一大要點。唯有如此，台灣才能在對岸的規劃發展過程中，站穩腳跟並維持自主的空間。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書