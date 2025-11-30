自由開講》薪資漲了、然後呢？ 保全業的AI反擊戰

◎ 陳擷安

最低工資的調漲，對基層勞工而言，是荷包中遲來的補償；但對企業雇主而言，尤其是在利潤邊緣掙扎的勞力密集產業，這無異於一場「成本壓力戰」的開打令。在這波衝擊中，保全業無疑是首當其衝、感受最深的「海景第一排」。這個長年被「低薪」與「高工時」所定義的行業，如今正被迫在「人力難找」與「薪資必漲」的雙重夾擊下，尋求一條活路。而「導入AI」，便是業界在這場勞動攻防中，所能祭出的最快、也最凌厲的反制手段。這場「人」與「機」的平衡戰，正悄悄改寫台灣的職場結構，更揭示了薪資政策的下一步臨界點。

保全業的困境，是台灣勞動力結構的縮影。其核心問題，在於其營運模式幾乎「百分之百」依賴人力的堆疊。當基本工資的地板被強制拉高，其營運成本也隨之「剛性」飆升。更致命的是，這是一個連加薪都未必能解決「缺工」的行業。當外送、物流等彈性更高的工作，提供了更優渥的薪資時，年輕勞動力早已用腳投票，不願再投入保全業的固定崗位與大夜班。因此，這波薪資調漲，對保全業者而言，已非「是否獲利」的問題，而是「能否存活」的危機。這也迫使他們必須跳脫傳統的「人力派遣」思維，轉而擁抱過去被視為高成本的「科技」。

所謂「導入AI」的反擊，其樣貌已清晰可見。這不僅是「人機平衡」，在許多場域，這更是一場「機器取代」的開始。過去需要三名保全24小時輪班的崗哨，未來可能僅需一套「AI影像辨識系統」加上「遠端監控中心」。AI負責「看」，它永不疲倦、不會打瞌睡，能同時辨識數十個畫面中的異常行為；而人類保全，則從「駐點」轉型為「機動」，僅在AI發出警報時才需出動處理。這場攻防戰的結果，是企業大幅降低了對「人力數量」的依賴，轉而提高了對「人力品質」的要求——那位「機動」保全，必須是能看懂AI數據、迅速反應的「技術人員」，而非僅僅坐在桌後的「看門者」。

最低薪資調漲所觸發的這場「連鎖反應」，其後座力遠比想像中更為猛烈。政府的政策美意，原是為了「保障」基層勞工，卻在市場機制下，意外成為「淘汰」基層勞工的加速器。保全業的AI轉型，只是第一張倒下的骨牌。這場「勞動攻防」的真正核心，已非「勞工 vs. 雇主」的傳統對立，而是「現有勞動力 vs. 自動化」的結構性取代。這揭示了台灣勞動市場的「臨界點」：當薪資上漲的壓力，大於導入科技的成本時，企業將毫不猶豫地選擇後者。這場變革，對還留在崗位上的勞工，是嚴峻的轉型挑戰；對那些因此被AI「優化」掉的勞工，則是更殘酷的生存問題。

保全業的「AI反擊戰」，是最低薪資調漲後，一個可預見、也無法迴避的市場後果。這場變革的本身，沒有絕對的對錯，它是產業升級的必然陣痛。然而，這也向政策制定者敲響了警鐘：單純的「調漲薪資」，若缺乏配套的「勞工轉型」計畫，其結果可能適得其反。當企業忙著在「人」與「機」之間計算成本時，政府的責任，是必須在這場結構性轉變中，為那些即將被「優化」掉的勞工，搭起最後的社會安全網，協助他們從「被取代者」轉變為「AI的管理者」，否則，薪資的調漲，最終只是讓一部分的人，更快速地失去賴以維生的崗位。

（作者為科技集團法務）

