自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》薪資漲了、然後呢？ 保全業的AI反擊戰

2025/11/30 12:30

◎ 陳擷安

導入AI科技的人機經濟平衡戰，正悄悄改寫台灣的職場結構，首當其衝的即是保全業；保全值勤示意圖，圖中人物與本文無關。（勞工局提供）導入AI科技的人機經濟平衡戰，正悄悄改寫台灣的職場結構，首當其衝的即是保全業；保全值勤示意圖，圖中人物與本文無關。（勞工局提供）

最低工資的調漲，對基層勞工而言，是荷包中遲來的補償；但對企業雇主而言，尤其是在利潤邊緣掙扎的勞力密集產業，這無異於一場「成本壓力戰」的開打令。在這波衝擊中，保全業無疑是首當其衝、感受最深的「海景第一排」。這個長年被「低薪」與「高工時」所定義的行業，如今正被迫在「人力難找」與「薪資必漲」的雙重夾擊下，尋求一條活路。而「導入AI」，便是業界在這場勞動攻防中，所能祭出的最快、也最凌厲的反制手段這場「人」與「機」的平衡戰，正悄悄改寫台灣的職場結構，更揭示了薪資政策的下一步臨界點。

保全業的困境，是台灣勞動力結構的縮影。其核心問題，在於其營運模式幾乎「百分之百」依賴人力的堆疊。當基本工資的地板被強制拉高，其營運成本也隨之「剛性」飆升。更致命的是，這是一個連加薪都未必能解決「缺工」的行業。當外送、物流等彈性更高的工作，提供了更優渥的薪資時，年輕勞動力早已用腳投票，不願再投入保全業的固定崗位與大夜班。因此，這波薪資調漲，對保全業者而言，已非「是否獲利」的問題，而是「能否存活」的危機。這也迫使他們必須跳脫傳統的「人力派遣」思維，轉而擁抱過去被視為高成本的「科技」。

所謂「導入AI」的反擊，其樣貌已清晰可見。這不僅是「人機平衡」，在許多場域，這更是一場「機器取代」的開始。過去需要三名保全24小時輪班的崗哨，未來可能僅需一套「AI影像辨識系統」加上「遠端監控中心」AI負責「看」，它永不疲倦、不會打瞌睡，能同時辨識數十個畫面中的異常行為；而人類保全，則從「駐點」轉型為「機動」，僅在AI發出警報時才需出動處理。這場攻防戰的結果，是企業大幅降低了對「人力數量」的依賴，轉而提高了對「人力品質」的要求——那位「機動」保全，必須是能看懂AI數據、迅速反應的「技術人員」，而非僅僅坐在桌後的「看門者」。

過去需要三名保全24小時輪班的崗哨，未來可能僅需一套「AI影像辨識系統」加上「遠端監控中心」；示意圖。（路透檔案照）過去需要三名保全24小時輪班的崗哨，未來可能僅需一套「AI影像辨識系統」加上「遠端監控中心」；示意圖。（路透檔案照）

最低薪資調漲所觸發的這場「連鎖反應」，其後座力遠比想像中更為猛烈。政府的政策美意，原是為了「保障」基層勞工，卻在市場機制下，意外成為「淘汰」基層勞工的加速器。保全業的AI轉型，只是第一張倒下的骨牌。這場「勞動攻防」的真正核心，已非「勞工 vs. 雇主」的傳統對立，而是「現有勞動力 vs. 自動化」的結構性取代。這揭示了台灣勞動市場的「臨界點」：當薪資上漲的壓力，大於導入科技的成本時，企業將毫不猶豫地選擇後者。這場變革，對還留在崗位上的勞工，是嚴峻的轉型挑戰；對那些因此被AI「優化」掉的勞工，則是更殘酷的生存問題。

保全業的「AI反擊戰」，是最低薪資調漲後，一個可預見、也無法迴避的市場後果。這場變革的本身，沒有絕對的對錯，它是產業升級的必然陣痛。然而，這也向政策制定者敲響了警鐘：單純的「調漲薪資」，若缺乏配套的「勞工轉型」計畫，其結果可能適得其反。當企業忙著在「人」與「機」之間計算成本時，政府的責任，是必須在這場結構性轉變中，為那些即將被「優化」掉的勞工，搭起最後的社會安全網，協助他們從「被取代者」轉變為「AI的管理者」，否則，薪資的調漲，最終只是讓一部分的人，更快速地失去賴以維生的崗位。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書