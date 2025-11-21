自由電子報
自由開講》習近平何德何能掛名「經濟思想專家」？

2025/11/21 09:00

◎ 郭索

11月10日，中共官方宣布《習近平經濟思想概論》正式出版。（歐新社檔案照）11月10日，中共官方宣布《習近平經濟思想概論》正式出版。（歐新社檔案照）

當政治取代市場 中國陷入自綁的泥淖

11月10日，中共官方宣布，由中央宣傳部與國家發展改革委共同編寫的《習近平經濟思想概論》正式出版，並納入「馬克思主義理論研究和建設工程重點教材」系列，標榜要「推動習近平經濟思想進教材、進課堂、進頭腦」。在這樣的政治儀式化工程下，問題隨之而來：習近平何德何能，足以掛名經濟思想的創建者？當中國經濟陷入全面疲軟，民企信心崩解、房市泡沫、地方債台高築，他的「經濟思想」究竟是理論結晶，還是權力的自我吹噓？

中共歷史上曾有過許多經濟口號：毛澤東的「人民公社」以理想壓倒市場，導致千萬人餓死；鄧小平以「讓一部分人先富起來」的實用主義推開市場改革，使中國重返經濟循環；江澤民的「三個代表」將資本家納入黨內；胡錦濤提「科學發展觀」以穩定經濟成長。然而習近平上台以來，卻將政治凌駕一切，重新將「黨的領導」置於市場邏輯之上他的經濟路線不是建立在市場經濟的理性基礎，而是透過權力集中、黨管企業、國進民退，重新收回社會的自主性。如今出版的這本《經濟思想概論》，更像是一份對市場失靈的政治檢討書，而非一部經濟理論。

近年中國經濟的困境早已昭然若揭。根據官方數據，2024年中國國內生產毛額（GDP）增長僅約4.4%，創下改革開放以來最低水平之一。房地產市場持續崩跌，恆大、碧桂園等巨頭倒下，數以千萬計的民眾陷入「爛尾樓」噩夢青年失業率高達20%以上，官方甚至一度「停止公布」相關數據以遮醜。地方政府為了償債賣地無門，只能削減基層公務員薪資，甚至出現「以債養債」的財政黑洞。這一切問題並非短期波動，而是政治干預市場的直接後果。

中國房地產市場持續崩跌，碧桂園、恆大等巨頭倒下，數以千萬計的民眾陷入「爛尾樓」噩夢。（彭博檔案照）中國房地產市場持續崩跌，碧桂園、恆大等巨頭倒下，數以千萬計的民眾陷入「爛尾樓」噩夢。（彭博檔案照）

中共對「思想」的迷戀 正是經濟體制衰敗的表徵

習近平的「經濟思想」究竟是什麼？官媒的說法是「以人民為中心」、「推進高質量發展」、「構建新發展格局」等一連串空洞口號。但實際上，它的核心是「強黨控經濟」：一切經濟活動必須服從於政治穩定，一切企業必須服從於黨的意志。這正是過去幾年中「共同富裕」運動的真相所在。民企被整頓、互聯網巨頭遭罰、外資被驅逐、學者噤聲，創新被官僚取代，市場被恐懼窒息。當所有經濟活力都必須經由權力批准才能呼吸，經濟就不再是成長的體系，而成為穩控的籠中鳥。

在這樣的背景下推出《習近平經濟思想概論》，顯然不是理論的成果，而是政治宣誓的延伸。這本書將被推入大學課堂、黨校訓練與公務體系中，形成思想統一的教條工具。它的功能不是教導經濟邏輯，而是消滅異議思考，讓「經濟失敗的責任」被理論化地轉移為「人民尚未理解習思想」的問題這正是極權政體最典型的自我防禦機制，將失敗包裝為理論，將現實包裝為信仰。

中共政權對「思想」的迷戀，正是其體制衰敗的表徵當國家無法再以制度優勢維繫信任，就轉向意識形態灌輸；當經濟不再創造繁榮，就強迫人民學習「正確的經濟思想」。然而市場不會因政治宣誓而復甦，資本不會因紅色教材而重回中國。無論是外資撤離、青年內卷、技術外流還是人口老化，這些結構性危機並非可被思想掩飾的統計誤差，而是制度失靈的鐵證。

事實上，真正的經濟思想建立於對市場機制與人性動力的理解，而非對權力的歌頌Adam Smith談「看不見的手」，John Maynard Keynes談「總需求不足」，Joseph Schumpeter談「創造性破壞」，皆源於對現實經濟運行的深刻洞察；而習近平的「經濟思想」則以「黨的全面領導」取代市場機制，讓理論淪為政治標語。當經濟學被用來證明權力正確，學術也就成了專政的延伸。

真正的經濟思想建立於對市場機制與人性動力的理解，而非由強黨所控；示意圖。（歐新社檔案照）真正的經濟思想建立於對市場機制與人性動力的理解，而非由強黨所控；示意圖。（歐新社檔案照）

中國今天的問題，不在於缺乏思想，而在於思想被壟斷。真正的危機不是經濟成長率下滑，而是連「為什麼下滑」都不能說。這樣的社會，即便印上千本《習近平經濟思想概論》，也救不了失業的青年、空蕩的商場、廢棄的工廠。當一個政權連經濟失敗都要以理論美化，它早已無力面對現實，只能在幻覺中自我陶醉。

真正的經濟復興，不會從「進課堂、進頭腦」的思想控制中誕生，而必須從「退出政治」的自由市場中重生。

（作者為自由評論者）

