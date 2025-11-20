自由電子報
自由開講》救國團護產修法 誰在幫威權翻案？

2025/11/20 09:30

◎ 楊智強

「反共復國」的旗幟早已褪色，但國民黨與救國團之間那條隱蔽的利益絲線卻越纏越緊。當年以蔣經國為主任、肩負「反共復國使命」的「中國青年反共救國團」，如今成了一個政治護產機構——這不是轉型，而是變質。

救國團在西元兩千年主動去掉「反共」二字，改名為「中國青年救國團」，對外宣稱已轉型為教育公益團體。然而現實卻相反。七年前黨產會認定其為國民黨附隨組織並凍結五十六億元資產，救國團一路提訴願、打官司，今年一月再度敗訴後，立刻轉向政治尋求庇護。國民黨主席鄭麗文隨即親自出席救國團工作會報，當場承諾「全力支持修法」。一個號稱「非政治性」的團體，卻能讓在野黨主席親自站台護航，這究竟是公益還是權力的延伸？

當年救國團肩負「反共復國使命」，如今成了一個政治護產機構。圖為金山青年活動中心。（資料照）當年救國團肩負「反共復國使命」，如今成了一個政治護產機構。圖為金山青年活動中心。（資料照）

更諷刺的是，多位國民黨立委與救國團關係深厚。許宇甄、張嘉郡長期任雲林縣救國團指導委員，黃建賓今年出任台東團委會主委，游顥更曾任南投縣救國團之友會會長，成為立委後即提案放寬旅宿登記管制。這些關係早非巧合，而是利益共同體的體現。游顥從「救國團之友」到「立委提案護航」的角色轉換，更是吃相難看的政治利益輸送。

救國團的邏輯更荒謬，聲稱「我們否認是附隨組織，所以要修法來證明。」意思是「既然司法判我們輸了，那就改法律來贏」。2018年黨產會認定，今年法院判決，這些都只是過程。當國民黨掌握國會多數，救國團便有機會藉修法翻案。法院可以判決，但立法可以推翻，這正是轉型正義面臨的最大危機。

更令人痛心的是，被凍結的黨產至今未能造福社會，金山青年活動中心早已成為廢墟。救國團不願繳租、黨產會承擔虧損，公共資源被卡在政治角力之中。如今國民黨又要藉修法讓這個「過期的威權組織」重獲合法性，形同對民主價值的嘲諷。

立委游顥從「救國團之友」到「立委提案護航」的角色轉換，吃相難看。（資料照）立委游顥從「救國團之友」到「立委提案護航」的角色轉換，吃相難看。（資料照）

從「反共復國團」到「護產集團」，救國團的蛻變不是歷史進步，而是威權遺緒的隱蔽化。本質沒變，只是換上了公益外衣。當政治勢力以立法掩護黨產、以權力包裝利益，社會若再沉默，所有轉型正義都將成為歷史笑話。

立法院若真讓這場「護產修法」過關，不只是救國團翻案，而是威權體制的復辟。轉型正義若能被權力改寫，民主也將淪為空殼。救國團披著公益外衣護產求生，考驗的正是台灣社會面對威權陰影的勇氣。拒絕這場修法，不只是守住黨產清算，更是守住我們對自由與民主最基本的信念。

（作者為社會科教師）

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

