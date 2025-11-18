自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》AI浪潮衝垮名校 韓國菁英教育的誠信破產

2025/11/18 11:30

◎ 陳擷安

一向被視為韓國社會金字塔頂端、菁英搖籃的「SKY」——首爾大學、延世大學與高麗大學，近日竟接連爆發大規模的集體作弊醜聞。這起事件猶如一顆震撼彈，不僅撼動了韓國的百年學府，更殘酷地戳破了社會大眾對於「頂尖學府」與「天之驕子」的完美想像。此次醜聞的焦點，在於學生並非使用傳統的紙條或暗號，而是大規模、有組織地利用ChatGPT等先進AI工具及社交平台，在考試與作業中進行系統性舞弊。這已非單純的「個案失德」，而是一場「結構性沉淪」。當本應代表國家未來競爭力的菁英群體，竟率先擁抱「AI作弊」的捷徑，這是對學術誠信體系的公然踐踏。

韓國名校學生利用ChatGPT等先進AI工具及社交平台，在考試與作業中進行系統性舞弊。（路透檔案照）韓國名校學生利用ChatGPT等先進AI工具及社交平台，在考試與作業中進行系統性舞弊。（路透檔案照）

我們若僅將這場風暴歸咎於「學生道德淪喪」，未免過於膚淺，更是錯失了反思的契機。事實上，這場集體舞弊，是韓國「菁英教育」長年扭曲之下的必然產物。在韓國那令人窒息的「考試地獄」與「學歷至上」的社會氛圍中，教育的本質早已從「啟迪心智」與「追求真理」，異化為一場殘酷的「零和遊戲」。學生進入頂尖大學，並不意味著壓力的結束，而是另一場更激烈競爭的開始。當「分數」與「績點」成為衡量個人價值的唯一標準，當「過程」的努力遠不如「結果」的成敗時，「學習」本身便失去了意義，取而代之的是「效率」。在此前提下，能以最低成本、最快速度產出完美答案的ChatGPT，便不再是「作弊工具」，而是「最高效的學習夥伴」。AI的出現，並未「製造」問題，它只是殘酷地「放大」了教育體系中早已存在的腐敗——即教育的「功利化」，已徹底壓倒了教育的「倫理性」。

此次事件，更代表著傳統高等教育評量體系的「末日」已然來臨。過去，大學賴以維繫學術誠信的防火牆——考試、報告、論文——在生成式AI的強大衝擊下，正變得不堪一擊。AI不再是像計算機一樣的「輔助工具」，而是一個能獨立思考、生成論述、編寫程式的「知識代理人」。當教授們還在試圖用「禁止使用」的消極圍堵，或依賴「反抄襲軟體」來亡羊補牢時，學生早已掌握了如何利用AI產出「無法被偵測」的獨特內容。韓國三大名校的集體淪陷，只是一個開始，它宣告了所有建立在「知識背誦」與「資訊重組」之上的評量方式，已然全面失效。這是一場教育的「典範轉移」，如果大學不能從根本上改變「考什麼」與「如何考」的問題，那麼任何校規的嚴懲，在AI的技術洪流面前，都將只是徒勞的掙扎。

韓國名校接連爆發大規模的集體作弊醜聞，在考試與作業中進行系統性舞弊。圖為首爾大學校園。（路透檔案照）韓國名校接連爆發大規模的集體作弊醜聞，在考試與作業中進行系統性舞弊。圖為首爾大學校園。（路透檔案照）

韓國名校的這場學術大地震，對僅一海之隔、同樣身處「東亞考試文化圈」的台灣而言，絕非隔岸觀火。我們必須警惕，「韓國的今天，很可能就是台灣的明天」。台灣的高等教育，是否也同樣存在著「重分數、輕思辨」、「重文憑、輕能力」的結構性弊病？當我們的學生同樣面臨著畢業與就業的巨大壓力時，我們有何自信能免疫於AI作弊的誘惑？韓國的醜聞，是向台灣教育部與所有大學發出的最嚴厲警示。我們無法「禁止」AI的到來，正如我們無法禁止網路的普及。唯一的出路，在於「化被動為主動」的教育改革。大學必須即刻拋棄那些AI可以輕易完成的「標準答案式」評量，轉而設計更多考驗「批判性思維」、「獨創性見解」與「倫理判斷」的教學模式。未來的教育，重點不在於「禁止學生使用AI」，而在於「教導學生如何不被AI奴役」，這才是這場AI浪潮下，高等教育的唯一生路。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書