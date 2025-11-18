自由開講》AI浪潮衝垮名校 韓國菁英教育的誠信破產

◎ 陳擷安

一向被視為韓國社會金字塔頂端、菁英搖籃的「SKY」——首爾大學、延世大學與高麗大學，近日竟接連爆發大規模的集體作弊醜聞。這起事件猶如一顆震撼彈，不僅撼動了韓國的百年學府，更殘酷地戳破了社會大眾對於「頂尖學府」與「天之驕子」的完美想像。此次醜聞的焦點，在於學生並非使用傳統的紙條或暗號，而是大規模、有組織地利用ChatGPT等先進AI工具及社交平台，在考試與作業中進行系統性舞弊。這已非單純的「個案失德」，而是一場「結構性沉淪」。當本應代表國家未來競爭力的菁英群體，竟率先擁抱「AI作弊」的捷徑，這是對學術誠信體系的公然踐踏。

韓國名校學生利用ChatGPT等先進AI工具及社交平台，在考試與作業中進行系統性舞弊。（路透檔案照）

我們若僅將這場風暴歸咎於「學生道德淪喪」，未免過於膚淺，更是錯失了反思的契機。事實上，這場集體舞弊，是韓國「菁英教育」長年扭曲之下的必然產物。在韓國那令人窒息的「考試地獄」與「學歷至上」的社會氛圍中，教育的本質早已從「啟迪心智」與「追求真理」，異化為一場殘酷的「零和遊戲」。學生進入頂尖大學，並不意味著壓力的結束，而是另一場更激烈競爭的開始。當「分數」與「績點」成為衡量個人價值的唯一標準，當「過程」的努力遠不如「結果」的成敗時，「學習」本身便失去了意義，取而代之的是「效率」。在此前提下，能以最低成本、最快速度產出完美答案的ChatGPT，便不再是「作弊工具」，而是「最高效的學習夥伴」。AI的出現，並未「製造」問題，它只是殘酷地「放大」了教育體系中早已存在的腐敗——即教育的「功利化」，已徹底壓倒了教育的「倫理性」。

此次事件，更代表著傳統高等教育評量體系的「末日」已然來臨。過去，大學賴以維繫學術誠信的防火牆——考試、報告、論文——在生成式AI的強大衝擊下，正變得不堪一擊。AI不再是像計算機一樣的「輔助工具」，而是一個能獨立思考、生成論述、編寫程式的「知識代理人」。當教授們還在試圖用「禁止使用」的消極圍堵，或依賴「反抄襲軟體」來亡羊補牢時，學生早已掌握了如何利用AI產出「無法被偵測」的獨特內容。韓國三大名校的集體淪陷，只是一個開始，它宣告了所有建立在「知識背誦」與「資訊重組」之上的評量方式，已然全面失效。這是一場教育的「典範轉移」，如果大學不能從根本上改變「考什麼」與「如何考」的問題，那麼任何校規的嚴懲，在AI的技術洪流面前，都將只是徒勞的掙扎。

韓國名校接連爆發大規模的集體作弊醜聞，在考試與作業中進行系統性舞弊。圖為首爾大學校園。（路透檔案照）

韓國名校的這場學術大地震，對僅一海之隔、同樣身處「東亞考試文化圈」的台灣而言，絕非隔岸觀火。我們必須警惕，「韓國的今天，很可能就是台灣的明天」。台灣的高等教育，是否也同樣存在著「重分數、輕思辨」、「重文憑、輕能力」的結構性弊病？當我們的學生同樣面臨著畢業與就業的巨大壓力時，我們有何自信能免疫於AI作弊的誘惑？韓國的醜聞，是向台灣教育部與所有大學發出的最嚴厲警示。我們無法「禁止」AI的到來，正如我們無法禁止網路的普及。唯一的出路，在於「化被動為主動」的教育改革。大學必須即刻拋棄那些AI可以輕易完成的「標準答案式」評量，轉而設計更多考驗「批判性思維」、「獨創性見解」與「倫理判斷」的教學模式。未來的教育，重點不在於「禁止學生使用AI」，而在於「教導學生如何不被AI奴役」，這才是這場AI浪潮下，高等教育的唯一生路。

（作者為科技集團法務）

