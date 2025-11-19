自由開講》面對威脅最好的回應 是強化自身防衛

◎ 葒燁

近年來，台灣的軍購議題屢屢引發社會熱議，戰機、飛彈、潛艦、無人機等多項裝備在進度上出現延宕，部分源於行政程序繁瑣、採購決策遲緩或技術整合困難。這些問題看似只是執行效率的挑戰，實際上卻反映出更深層的國家安全隱憂——當威脅快速逼近、區域情勢急劇變化時，任何延誤都可能削弱台灣的嚇阻力，也讓維護和平的成本愈來愈高。

台灣國防多項裝備在進度上出現延宕，可能削弱台灣的嚇阻力。圖為海鯤號。（台船提供）

台灣所面對的威脅並非抽象。中共對我方的軍事壓力持續升高，海空兵力幾乎天天出現在台灣周邊，從演訓常態化到飛彈部署前推，形成長期壓迫態勢；在政治與輿論層面，北京更以「懲戒台獨」、「通緝名單」與對台滲透宣傳，試圖削弱民眾的抗敵信心；在經濟與科技領域，則藉政策手段、供應鏈策略施壓台灣產業。這些行為不必真正開戰，就能讓台灣逐漸陷入心理與戰略上的被動。要應對這種全面性威脅，唯有加速強化國防建設，才能確保嚇阻力維持在安全臨界點之上。

請繼續往下閱讀...

事實上，印太地區的國家都早已意識到安全局勢的變化。日本積極提升飛彈防禦與反擊能力，並將國防預算提升至歷史新高；南韓持續強化自製戰機、潛艦與導彈技術，以確保戰時自主性；澳洲與菲律賓也相繼調整防衛政策，強化聯合演訓與海上防衛。這些國家並非追求軍備競賽，而是以「備戰以止戰」為戰略基調。當外部威脅升高時，投資國防就是對和平最具實質意義的保證。

日本積極提升飛彈防禦能力，國防預算提升至歷史新高。圖為日本新型長程反艦飛彈概念圖。（圖取自日本防衛裝備廳）

反觀台灣，部分輿論仍將軍購視為「挑釁」或「浪費」，忽略了防衛能力與和平之間的因果關係。和平並非憑願望維繫，而是依靠實力維護。若國家缺乏足夠的防衛準備，就會讓敵人誤判我方意志薄弱，反而提高衝突的可能性。真正的和平來自「讓對方不敢動手」，而非「寄望對方不想動手」。投資國防的目的，不是為了打仗，而是為了讓戰爭永遠不必發生。

因此，台灣必須從制度與思維兩個層面同步改革。制度上，應簡化採購流程、整合跨部會決策，建立快速反應機制，以確保國防建設能及時應對威脅。思維上，社會必須理解國防支出不是浪費，而是國家安全的保險。投入軍工科技、研發與產業鏈，不僅強化防衛能力，也能推動產業升級與人才培養，帶動國內經濟的長期發展。每一分國防投資，都是對未來和平的投資。

今天的台灣，正站在歷史的臨界點。周邊局勢愈發緊張，時間愈加寶貴。延宕的每一個月，都是嚇阻力的流失；投資的每一筆預算，則是守護和平的承諾。唯有以務實與決心推動國防現代化，才能讓台灣不被威脅左右，讓和平真正建立在實力之上。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法