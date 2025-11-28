自由開講》立陶宛外長示警：俄中結盟將牽動台海安全

◎ 茜茜

自臺灣與立陶宛建交以來，兩國雖非邦交國，但在民間、議會與經貿層面逐步建立互信；近年立陶宛允許我國以「臺灣」名義設處，更成為東歐少數明確支持臺灣政治空間的歐盟成員；這段互助歷史不只象徵價值同盟，也在實務上為臺灣提供了歐洲政治舞臺的聲音，並間接牽動北京的強烈反應；布德里斯（Kestutis Budrys）作為立陶宛外長，近期對臺立場與其強調的全民動員與民防構想，值得臺灣深入理解與借鏡。

立陶宛外交部長布德里斯近期對臺立場與其強調的全民動員與民防構想，值得臺灣深入理解與借鏡。（路透檔案照）

俄中夥伴關係：全球衝突如何牽動印太

布德里斯直言，俄國與北約衝突勢必波及印太，且俄中密切戰略互動會鼓勵中國在其認定利益範圍內追求更大成果，俄中在軍事、經濟與外交的靠攏，使得任何歐洲安全震盪都可能成為北京對臺或區域施壓的機會窗；換言之，臺海安全不再是純區域議題，而是全球大國角力的延伸；此一邏輯要求臺灣在外交上連結更多歐洲夥伴，以共同回應跨區域連鎖風險。

立陶宛模式：全民動員與民防的實務化啟示

立陶宛從芬蘭與自身抵抗經驗中汲取教訓，推動全民防衛、民防演練與企業參與兵推，強調政府延續性與社會關鍵需求的準備；布德里斯指出，這不單是軍事防護，而是整體社會韌性的建立，從糧食儲備到通訊網路、從地方政府的自治能力到民間抗壓動員；對臺灣而言，面對可能的封鎖與資訊戰，立陶宛的作法提供了「小國如何以制度化方式補足軍力不足」的可行路徑。

布德里斯言論的影響：對中、臺與立陶宛的回響

布德里斯公開強調與臺灣在威權鎖定領域建立戰略夥伴，這對北京而言是挑戰性訊號，恐招致更多政治與經濟反制；對立陶宛，則是加深其在民主陣營的聲望與風險承擔；對臺灣來說，這既是國際支持的實質展現，也是提醒與歐洲夥伴的互惠不能只是象徵，而應轉化為可操作的韌性合作（如供應鏈、資通安全、民防訓練與議會連結）。

對亞太局勢的外溢效應與風險管理

立陶宛與臺灣的靠近，連同俄中政治與軍事連結，將使得亞太的地緣政治更為複雜；一方面，更多民主國家願意表態支持臺灣，提升外交阻嚇；另一方面，這也可能促使北京在敏感時刻採取「示威性」軍事或經濟手段以回應，增加誤判與升級風險；因此，臺灣與夥伴國必須在公開聲援之餘，設置危機管理與溝通管道，降低事態擴大化的可能。

立陶宛以自身經驗，推動全民防衛、民防演練與企業參與兵推。圖為立陶宛士兵在首都附近巡邏。 （美聯社檔案照）

臺灣可行的合作路徑與策略建議

針對布德里斯所提的方向，臺灣應主動在以下五個面向深化與立陶宛及其他歐盟國家的實務合作；一、民防與全民動員經驗交流（共同演訓、教材共享）；二、供應鏈韌性（關鍵零組件、半導體上下游的替代與分散）；三、資通安全與反認知作戰（共同建立事實查核網絡）；四、議會外交與安全論壇（定期議員互訪與國會外交協作）；五、國際法律與制裁協調（對跨境威脅與恐嚇行為建立司法合作機制）；透過這些具體合作，能把價值認同轉化為可見的安全資本。

結語

布德里斯的發言提醒我們，在全球地緣政治重整的當下，小國的自助與互助尤為關鍵；立陶宛與臺灣的互動，既是價值外交的示範，也是對抗強權壓迫的一條可行路徑，臺灣若能把這類跨區域的夥伴關係制度化、操作化，不僅能提高自身抵禦力，也能把「中共步步進逼」的現實，轉化為國際社會的共同認知與集體回應；在未來的戰略不是單靠軍力，而是靠制度韌性、國際聯盟與全民準備來共同守護民主的邊界。

作者為研究生

