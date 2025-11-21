自由開講》防衛優先 勿讓憲法束縛台灣

◎ 不孝

台灣面對日益複雜的安全環境，僅靠憲法文字來規範國防已顯不足。總統近日公開表態「反對推進統一」，並強調投資國防就是投資未來，清楚指出一個現實：安全不能被紙上理想束縛。憲法固然是治理基礎，但當國土面臨威脅，現實防衛需求必須優先。台灣若死守文字，而不因應外部挑戰調整策略，可能將安全風險累積至不可控的地步。

台灣安全環境日益複雜，僅靠憲法文字來規範國防已顯不足。圖為憲法法庭。（資料照）

長期以來，憲法文字與政治理想讓我國防衛策略偏重象徵意涵，而非實務效能。例如「中華民國領土完整」或「和平統一」的理念，在面對軍事威脅時，往往無法提供具體操作指引。與其死守紙上理想，不如務實評估威脅、強化軍事防禦、加速精準防禦系統建置，並深化與盟友的安全合作。這些現實措施雖無法從憲法條文直接推導，卻能真正保護人民安全。

強調防衛現實並非忽視法制或廢憲，而是在維護國家生存的前提下，靈活運用法律與政策。歷史已多次證明，安全策略落後的代價往往不可逆：一次防衛失誤，可能危及整個社會的和平與自由。唯有將防衛現實置於首位，才能確保憲法精神的延伸，保障民主制度與民眾生活不受外力威脅。

總統強調投資國防就是投資未來，安全不能被紙上理想束縛。圖為台灣漢光演習士兵發射刺針飛彈。（法新社檔案照）

總而言之，憲法是國家治理的基石，但它不應成為阻礙安全的枷鎖。台灣必須承認，現實防衛需求高於文字約束，唯有務實面對威脅、強化國防，才能守住國土、自由與未來。防衛優先，才是對人民與憲法精神最負責的選擇。

（作者為退休人士）

