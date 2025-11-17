自由開講》對陳志集團宣戰：台灣的正義防衛戰

◎ 蕭錫惠

2022年8月，內政部警政署指出，至少有370名台灣人被誘騙至柬埔寨詐騙園區，被迫從事電信詐騙與非法勞動。近年更有超過1000名台灣人被販運至緬甸邊境與金三角地區，成為跨國犯罪鏈的犧牲者。這些人並非失聯人口，而是被監禁、電擊、毆打、甚至活摘器官的受害者，是真實存在的現代奴隸。

至少有370名台灣人被誘騙至柬埔寨詐騙園區，被迫從事電信詐騙與非法勞動。圖為詐騙園區內宿舍。（民眾提供）

這不是單純的詐騙，而是泯滅人性的反人類罪行。根據聯合國與國際特赦組織報告，東南亞多國的詐騙園區結合人口販運、強迫勞動與性暴力，其模式已構成《國際刑事法院羅馬規約》第七條所定義的反人類罪。這些園區背後的資金網絡，涉及柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）主席陳志等人操控的跨國犯罪帝國，橫跨港澳、台灣與東南亞，結合博弈、洗錢與人口販運，形成「誘騙、奴役、榨取、轉賣」的黑色供應鏈。

以色列面對哈瑪斯屠殺平民、綁架婦孺，選擇自衛並宣戰；台灣面對陳志集團這樣泯滅人性的犯罪，也必須展現同樣的道德勇氣與制度決心。

一、宣戰不是開槍，而是動員正義

台灣必須對陳志集團展開全面法律與制度的宣戰：

1、凍結與沒收資金：依《洗錢防制法》與《刑法》相關條文，立即凍結涉案資產，並透過國際司法互助追查境外帳戶。

2、跨部會行動中心：整合警政署、調查局、外交部、金管會與檢方，成立「跨國人口販運與詐騙打擊中心」，駐泰與柬緬邊境設情報站，集中指揮救援與查緝。

3、修法升級為國安層級：將跨國詐騙與人口販運納入《國家安全法》與《反滲透法》，動用國安偵查權限。

4、追究共犯與包庇者：凡協助招募、洗錢、提供帳戶或掩護金流者，一律依共犯與《組織犯罪防制條例》嚴辦。

5、建立受害者重建基金：以沒收資金設立「海外受害者救援與心理重建基金」，協助返台者復健、就業與訴訟。

二、這是一場人性的戰爭

當哈瑪斯以暴力屠殺平民，以色列以武力自衛；

當陳志集團販賣台灣人，台灣必須以司法、金融與外交力量自衛。

柬埔寨太子集團主席陳志等人操控的跨國犯罪帝國，結合博弈、洗錢與人口販運，形成「誘騙、奴役、榨取、轉賣」的黑色供應鏈。（圖取自太子控股集團官網）





這場戰爭的武器不是飛彈，而是法律的利劍、國安的盾牌、社會的良知之光。

我們不能讓國民繼續被販賣、被折磨、被遺忘；

不能讓「台灣人賣台灣人」的恥辱成為國際笑柄；

更不能讓黑金勢力繼續腐蝕我們的制度與人心。

三、唯有宣戰，才能止戰

這是一場為人性而戰的防衛戰。

對陳志集團宣戰，不是情緒的報復，而是對生命的尊重、對主權的守護、對國家尊嚴的捍衛。

台灣必須向世界宣告：我們不容許任何人將台灣人民變成商品；不容許任何勢力以金錢與暴力踐踏人性；我們將以正義之光，照亮這場黑暗的販運地獄。唯有宣戰，才能止戰；唯有正義，才能救人。

（作者為自由撰稿人）

