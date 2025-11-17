自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》對陳志集團宣戰：台灣的正義防衛戰

2025/11/17 15:00

◎ 蕭錫惠

2022年8月，內政部警政署指出，至少有370名台灣人被誘騙至柬埔寨詐騙園區，被迫從事電信詐騙與非法勞動。近年更有超過1000名台灣人被販運至緬甸邊境與金三角地區，成為跨國犯罪鏈的犧牲者。這些人並非失聯人口，而是被監禁、電擊、毆打、甚至活摘器官的受害者，是真實存在的現代奴隸。

至少有370名台灣人被誘騙至柬埔寨詐騙園區，被迫從事電信詐騙與非法勞動。圖為詐騙園區內宿舍。（民眾提供）至少有370名台灣人被誘騙至柬埔寨詐騙園區，被迫從事電信詐騙與非法勞動。圖為詐騙園區內宿舍。（民眾提供）

這不是單純的詐騙，而是泯滅人性的反人類罪行。根據聯合國與國際特赦組織報告，東南亞多國的詐騙園區結合人口販運、強迫勞動與性暴力，其模式已構成《國際刑事法院羅馬規約》第七條所定義的反人類罪。這些園區背後的資金網絡，涉及柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）主席陳志等人操控的跨國犯罪帝國，橫跨港澳、台灣與東南亞，結合博弈、洗錢與人口販運，形成「誘騙、奴役、榨取、轉賣」的黑色供應鏈。

以色列面對哈瑪斯屠殺平民、綁架婦孺，選擇自衛並宣戰；台灣面對陳志集團這樣泯滅人性的犯罪，也必須展現同樣的道德勇氣與制度決心。

一、宣戰不是開槍，而是動員正義

台灣必須對陳志集團展開全面法律與制度的宣戰：

1、凍結與沒收資金：依《洗錢防制法》與《刑法》相關條文，立即凍結涉案資產，並透過國際司法互助追查境外帳戶。

2、跨部會行動中心：整合警政署、調查局、外交部、金管會與檢方，成立「跨國人口販運與詐騙打擊中心」，駐泰與柬緬邊境設情報站，集中指揮救援與查緝。

3、修法升級為國安層級：將跨國詐騙與人口販運納入《國家安全法》與《反滲透法》，動用國安偵查權限。

4、追究共犯與包庇者：凡協助招募、洗錢、提供帳戶或掩護金流者，一律依共犯與《組織犯罪防制條例》嚴辦。

5、建立受害者重建基金：以沒收資金設立「海外受害者救援與心理重建基金」，協助返台者復健、就業與訴訟。

二、這是一場人性的戰爭

當哈瑪斯以暴力屠殺平民，以色列以武力自衛；

當陳志集團販賣台灣人，台灣必須以司法、金融與外交力量自衛。

自由開講》對陳志集團宣戰：台灣的正義防衛戰柬埔寨太子集團主席陳志等人操控的跨國犯罪帝國，結合博弈、洗錢與人口販運，形成「誘騙、奴役、榨取、轉賣」的黑色供應鏈。（圖取自太子控股集團官網）

這場戰爭的武器不是飛彈，而是法律的利劍、國安的盾牌、社會的良知之光。

我們不能讓國民繼續被販賣、被折磨、被遺忘；

不能讓「台灣人賣台灣人」的恥辱成為國際笑柄；

更不能讓黑金勢力繼續腐蝕我們的制度與人心。

三、唯有宣戰，才能止戰

這是一場為人性而戰的防衛戰。

對陳志集團宣戰，不是情緒的報復，而是對生命的尊重、對主權的守護、對國家尊嚴的捍衛。

台灣必須向世界宣告：我們不容許任何人將台灣人民變成商品；不容許任何勢力以金錢與暴力踐踏人性；我們將以正義之光，照亮這場黑暗的販運地獄。唯有宣戰，才能止戰；唯有正義，才能救人。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書