自由開講》中共全域攻勢啟動──話語、經濟與軍事的三重滲透戰

◎ 茜茜

近年來，新華社與中央廣播電視總臺（央視）等中國官媒，不僅在軍事部署上加快步伐，還同步在對臺宣傳話語上發動攻勢；從「設立光復紀念日」、國務院臺灣事務辦公室（國台辦）推出「便利臺胞入境新政」、到舉辦與聯合國成立80週年相關的國際學術研討會，再到增加新聞發佈會次數、名為「鐘臺文」的署名文章刷版與對於臺灣立委沈伯洋的跨境偵查動作；這些舉措已不再只是單純對臺交流，而呈現出話語權爭奪、經濟利誘與司法／軍事威懾交錯的「三合一」戰術；對於臺灣而言，這不僅是一場軍事與安全的競賽，更是一場認知與制度的拉鋸。

中國以國家名義設立「臺灣光復紀念日」，並舉行相關紀念活動。圖為「紀念台灣光復80週年大會」現場。（中央社檔案照）

話語版圖：從「光復」敘事到主權合法化

北京近日宣布以國家名義設立「臺灣光復紀念日」，並在國家層面舉行相關紀念活動，將臺灣歷史放入中共敘事框架，強化所謂「民族復興」與「國家統一」的合理性；國台辦發言人張晗在記者會中明確指出，臺灣問題涉及國家核心利益與民族情感，必須引導兩岸同胞「銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來」；同時，他們也將便利臺胞入境、增加新聞發佈、署名文章等置於「增進兩岸同胞福祉」的語境中，試圖將合法與福祉的敘事與主權訴求綁定；這種話語進攻，實質是試圖透過「利誘＋合法化」來削弱臺灣主體性。

經濟與交流利誘：從落地簽到口岸擴張

作為宣傳和統合兩岸的輔助手段，北京推出系列便利臺胞新政，臺胞證落地簽口岸從58個擴至100個、一次性有效臺胞證發放口岸大規模增設、對大陸居民赴臺探親實行「全國通辦」；這些措施看似便民，實則意在深化兩岸人員流動與制度依賴，透過經濟與親情連結慢慢削弱臺灣社會對獨立與主體的抗衡力，為「融合發展」創造現實基礎；當「便利」成為常態，本質上的主權關係與安全風險便被淡化。

中國重慶公安局對其以「分裂國家罪」立案偵查沈伯洋，藉此對島內人士產生震懾。（資料照）

威懾與司法手段：從媒體起底到跨境偵查

除了柔性操作，對臺的硬性威壓亦同步升級；以立委沈伯洋為例，中國重慶公安局對其以「分裂國家罪」立案偵查，之後官媒發布影片「起底」其所謂「臺獨組織」行徑，並公開宣稱可通過國際刑警組織展開全球通緝；這類將司法、媒體與國際法律機制結合的方式，意圖塑造「臺獨者必不能逃避」的恐懼敘事，並藉此對島內人士產生震懾；當人們開始擔心言論或政治立場會引來跨境司法追訴，公共討論空間便有退縮風險。

區域影響與亞太局勢重構

北京在對臺策略上的綜合攻勢，對整個亞太安全環境也產生重大外溢影響；首先，當話語正當化結合軍事部署（如航艦、導彈）時，鄰國（如日本、菲律賓、韓國）將面臨更大不確定與戰略壓力；其次，當臺灣被置入「統一福祉」與「兩岸一家親」的敘事中，則可能被部分國際觀察者視為逐步納入中國安全圈的前兆；對於臺灣而言，不僅是自己在防禦，更可能成為第一島鏈壓力的焦點。

結語

北京這一系列對臺措施，不只是簡單的政策工具，而是構成一套話語、經濟、法律與軍事混合的「全域策略」，臺灣若只停留在外交譴責或軍備擴張，難以有效化解深層風險；唯有把制度守備、資訊戰、聯盟合作與軍防同步提升，才能把對岸的「拉攏」與「威懾」轉化為防禦優勢；這是一場持久戰，不僅關乎當下的安全，更關乎臺灣民主體制的未來。

（作者為研究生）

