自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共全域攻勢啟動──話語、經濟與軍事的三重滲透戰

2025/12/03 13:30

◎ 茜茜

近年來，新華社與中央廣播電視總臺（央視）等中國官媒，不僅在軍事部署上加快步伐，還同步在對臺宣傳話語上發動攻勢；從「設立光復紀念日」、國務院臺灣事務辦公室（國台辦）推出「便利臺胞入境新政」、到舉辦與聯合國成立80週年相關的國際學術研討會，再到增加新聞發佈會次數、名為「鐘臺文」的署名文章刷版與對於臺灣立委沈伯洋的跨境偵查動作；這些舉措已不再只是單純對臺交流，而呈現出話語權爭奪、經濟利誘與司法／軍事威懾交錯的「三合一」戰術；對於臺灣而言，這不僅是一場軍事與安全的競賽，更是一場認知與制度的拉鋸。

中國以國家名義設立「臺灣光復紀念日」，並舉行相關紀念活動。圖為「紀念台灣光復80週年大會」現場。（中央社檔案照）中國以國家名義設立「臺灣光復紀念日」，並舉行相關紀念活動。圖為「紀念台灣光復80週年大會」現場。（中央社檔案照）

話語版圖：從「光復」敘事到主權合法化

北京近日宣布以國家名義設立「臺灣光復紀念日」，並在國家層面舉行相關紀念活動，將臺灣歷史放入中共敘事框架，強化所謂「民族復興」與「國家統一」的合理性；國台辦發言人張晗在記者會中明確指出，臺灣問題涉及國家核心利益與民族情感，必須引導兩岸同胞「銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來」；同時，他們也將便利臺胞入境、增加新聞發佈、署名文章等置於「增進兩岸同胞福祉」的語境中，試圖將合法與福祉的敘事與主權訴求綁定；這種話語進攻，實質是試圖透過「利誘＋合法化」來削弱臺灣主體性。

經濟與交流利誘：從落地簽到口岸擴張

作為宣傳和統合兩岸的輔助手段，北京推出系列便利臺胞新政，臺胞證落地簽口岸從58個擴至100個、一次性有效臺胞證發放口岸大規模增設、對大陸居民赴臺探親實行「全國通辦」；這些措施看似便民，實則意在深化兩岸人員流動與制度依賴，透過經濟與親情連結慢慢削弱臺灣社會對獨立與主體的抗衡力，為「融合發展」創造現實基礎；當「便利」成為常態，本質上的主權關係與安全風險便被淡化。

中國重慶公安局對其以「分裂國家罪」立案偵查沈伯洋，藉此對島內人士產生震懾。（資料照）中國重慶公安局對其以「分裂國家罪」立案偵查沈伯洋，藉此對島內人士產生震懾。（資料照）

威懾與司法手段：從媒體起底到跨境偵查

除了柔性操作，對臺的硬性威壓亦同步升級；以立委沈伯洋為例，中國重慶公安局對其以「分裂國家罪」立案偵查，之後官媒發布影片「起底」其所謂「臺獨組織」行徑，並公開宣稱可通過國際刑警組織展開全球通緝；這類將司法、媒體與國際法律機制結合的方式，意圖塑造「臺獨者必不能逃避」的恐懼敘事，並藉此對島內人士產生震懾；當人們開始擔心言論或政治立場會引來跨境司法追訴，公共討論空間便有退縮風險。

區域影響與亞太局勢重構

北京在對臺策略上的綜合攻勢，對整個亞太安全環境也產生重大外溢影響；首先，當話語正當化結合軍事部署（如航艦、導彈）時，鄰國（如日本、菲律賓、韓國）將面臨更大不確定與戰略壓力；其次，當臺灣被置入「統一福祉」與「兩岸一家親」的敘事中，則可能被部分國際觀察者視為逐步納入中國安全圈的前兆；對於臺灣而言，不僅是自己在防禦，更可能成為第一島鏈壓力的焦點。

結語

北京這一系列對臺措施，不只是簡單的政策工具，而是構成一套話語、經濟、法律與軍事混合的「全域策略」，臺灣若只停留在外交譴責或軍備擴張，難以有效化解深層風險；唯有把制度守備、資訊戰、聯盟合作與軍防同步提升，才能把對岸的「拉攏」與「威懾」轉化為防禦優勢；這是一場持久戰，不僅關乎當下的安全，更關乎臺灣民主體制的未來。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書