自由開講》核能安全的底線:誠實測量與透明監督不可或缺

日本福島核電廠近期爆出輻射監測造假事件︰放射線測量大廠千代田技術公司（Chiyoda Technol）坦承，逾三千台輻射劑量測定裝置未經性能測試，卻偽造「已測試」證明，更已交付廢爐作業現場及除污土壤貯藏設施使用。據東京電力公司統計，僅今年六月交付的一千台輻射劑量計中，就有兩成涉案，使用次數累計超過九千次。目前雖未發現直接危害員工健康或異常輻射暴露，但事件本身足以衝擊福島核災後歷經多年才逐步重建的信任體系。

這起事件突顯一個核心問題︰核能安全不應僅依賴技術文件審查或制度信任，而必須建立在可驗證的事實基礎上。技術誤失可以修正，但社會信任的崩壞，往往是無法量測、也難以短時間修復的。核能監管若常傾向形式主義或制度保證，忽視「監督監測者」的實質再驗證，就容易形成「數據盲點」，因而降低風險管理效能。

事實上，在2011年福島核災後，日本核能監管體系曾痛定思痛，強調資訊公開與獨立監督的重要性，但此次事件顯示，核能監管文化與安全承諾仍是脆弱。即便只是一名基層員工，也能長期偽造證明，突顯出制度中缺乏交叉檢核、獨立驗證與公開透明的監督機制。值得警醒的是，監管體系對技術規範與制度信任的依賴，似乎仍遠超過對事實的驗證。

對台灣而言，這是一個值得關注的警示。核能安全與核廢管理的底線，應建立在誠實測量與可檢證的監督鏈條上。從設備製造、性能測試、現場操作到政府監管，每一個環節都必須公開透明、可追溯，更要奠基於科學數據的誠實。唯有如此，核能監管體系的社會可信度才能穩固，避免政策判斷建立在虛假的安全感之上。

綜上所言，福島事件提醒大家的是，真正的核能安全不僅是技術設備與制度完備，更在於誠實測量、公開透明與事實驗證同行的監管文化。核能安全，從誠實測量與透明監督開始，而誠實，必須成為核能監管與核安文化的一部分，唯有如此，才能防止風險管理陷入盲點，守護核安的長期穩定與社會信任。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

