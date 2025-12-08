自由開講》燃氣高占比下的台灣能源困局 台灣需要突破格局的新能源政策

◎ 楊聰榮

台灣燃氣發電占比達到47%，化石燃料高達87%，這項數據已引起國際能源觀察者高度關注。路透社的報導讓外界再次看到台灣能源結構的脆弱性，也揭露長期政策累積的結構性問題。台灣的能源轉型進程正在被燃氣的高占比綁住，整體策略顯得不穩、不韌、不足。

燃氣發電占比飆升，是缺乏完整備援後的結構性補洞。圖為中火。（資料照）

燃氣發電占比飆升並不是能源潔淨化的象徵，而是缺乏完整備援後的結構性補洞。核三廠於今年5月關閉使發電缺口擴大，天然氣成為唯一能快速補位的電源。過去十年以「非核」與「減煤」為主軸的政策，其價值考量並無問題，但再生能源推動速度與穩定度無法支撐基載需求，使台灣進入一種尷尬局面，減核減煤的同時卻被迫增氣，呈現「去碳化延宕」的政策悖論。

台灣的再生能源發展看似快速，實則進入瓶頸。離岸風電投資動輒以千億計算但推動週期漫長，陸風面臨居民反對，太陽能則受限土地、農電衝突與社會疑慮。再生能源裝置容量雖持續成長，實際發電量卻難以大幅提升，電網消納能力不足的問題更加凸顯。台灣因此被推上亞洲液化天然氣需求成長最快的國家之一，這種對進口能源的依賴，不僅拉高能源成本，也增加地緣政治風險，使能源安全變得更加脆弱。

外媒報導引發的輿論反彈，顯示民眾對能源議題的理解仍停留在情緒層面。許多人將國際批評視為「羞辱台灣」，忽略數據背後的現實。能源不是情緒議題，能源是國家存續的核心基礎。若輿論始終拒絕討論結構問題，政策就很難獲得共識支持，台灣就會在同一個困局裡反覆打轉。

台灣需要重新檢討核能的角色。圖為核三廠。（資料照）

台灣要擺脫燃氣綑綁，必須跳脫舊有框架，進入一種真正的「能源策略升級」。未來可以從幾個方向重新建立國家能源安全邏輯。

台灣需要重新檢討核能的角色，使核能成為可以被理性討論的選項。核能在全球淨零政策中被視為穩定供電的重要基載力量，美國、法國、英國、芬蘭、日本都在擴建或延役。台灣是否能引入新型小型模組化反應爐（SMR），是否能在完整科學資料下檢視核二與核三的延役條件，都是需要打開的政策空間。能源策略不應被意識形態框住，需要新的社會對話模式。

台灣需要把儲能當成基礎設施，而不是補助政策。未來AI資料中心與電動車普及會讓峰尖電力需求更加劇烈，沒有足夠儲能，任何再生能源政策都會化為空談。儲能法規、電力回收價格、容量市場參與模式等，都必須全面升級。台灣也可擴大抽蓄電站、人造地熱儲能（ATES）、固態電池試點等，讓能源調度真正具備韌性。

台灣需要把電網韌性視為國安工程。再生能源大量併網讓電網壓力急升，台電電網投資長期不足，使得再生能源常常「發了也送不進來」。電網分區化、雙備援線路、智慧調度平台都是未來不可避免的建設。這不只是技術工程，也是國家必須面對的安全議題。

台灣需要多元化能源組合，使能源不再陷入單一依賴。地熱具備基載潛力，但長期缺乏政策推動；綠氫與氨混燒是全球電廠轉型主流，台灣卻尚未建立完整路線圖；海洋能與生質能具有區域應用機會，仍未被系統性納入。能源多元化會讓台灣在國際燃料價格波動中更能站穩。

台灣需要把電網韌性視為國安工程，台電電網投資長期不足，使得再生能源常常「發了也送不進來」。（資料照）

台灣需要建立能源轉型的社會契約，使政策不再成為政治鬥爭工具。能源是一個跨世代議題，應該透過跨黨派協商、國會專案審議、獨立能源評估機制等方式，建立科學與民主兼具的治理模式。全國能源對話平台有必要重新設計，使政策不再被民粹化扭曲。

台灣的能源困局不是命運，而是選擇。一個新的新能源政策必須超越意識形態、跨越部會，各種技術都應進入評估，各種可能都值得討論。當全球進入AI與綠能並進的新時代，能源是台灣能否保持韌性與國際競爭力的關鍵。台灣需要的不是新的口號，而是一套能真正讓國家進入下一個十年的能源策略。

（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

