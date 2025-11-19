自由電子報
黑熊學院》黑熊學院首次民調結果：支持度大於不支持度

少一點無意義的抹黑與謾罵，多一點更實質推動我國國安、民防制度的完善，相信無論面對如何的災害甚至中國滲透，我們都能有更強韌的社會共識。
黑熊學院

黑熊學院

2025/11/19 10:30

◎ 黑熊學院

稍早中國國民黨開記者會，發布了針對「沈伯洋在2021年以學者身份創辦『黑熊學院』對一般民眾推廣全民防衛的訓練及課程，整體而言，請問您支不支持黑熊學院推動全民防衛？」的民調。

同時，中國國民黨立委牛煦庭補充：「我們提到全民防衛的時候，任何一個國家都會支持，應該是高度共識的顯學，任何一個機關推動民防的時候，都應該要全力支持。」

「支不支持黑熊學院推動全民防衛？」的民調，黑熊學院支持度略高於不支持度。（取自貼文）「支不支持黑熊學院推動全民防衛？」的民調，黑熊學院支持度略高於不支持度。（取自貼文）

從數據上可看出，我們的支持度略高於不支持度。

我們想在此感謝這33%的民眾的肯定。

當然數據表明還有35%的民眾不夠認識我們，學院尚有進步的空間。

我們深知還有許多可以繼續深耕的地方。

同時，我們非常同意國防跟民防對任何國家來說都是重要議題，也應該要不分朝野合作、全民推動。

學院自2021年成立，學院的宗旨一直都是「希望每位台灣人都能來參與並且保衛台灣」。

黑熊學院構思更多不同推廣模式，讓越來越多台灣人能加入民防隊伍。圖為黑熊學院舉辦「不止一命：止血帶街頭挑戰」活動。（資料照）黑熊學院構思更多不同推廣模式，讓越來越多台灣人能加入民防隊伍。圖為黑熊學院舉辦「不止一命：止血帶街頭挑戰」活動。（資料照）

少一點無意義的抹黑與謾罵，多一點更實質推動我國國安、民防制度的完善，相信無論面對如何的災害甚至中國滲透，我們都能有更強韌的社會共識。

學院會持續精進與構思更多不同推廣模式，讓越來越多台灣人能加入民防隊伍。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

