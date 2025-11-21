自由電子報
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》微知識：北京內部人士透露操弄川普的計畫

一些專家認為，中國可以利用川普愛當「和平締造者」的自豪感，來推進北京長期以來的戰略目標。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/11/21 10:30

◎ 沈榮欽

看到《經濟學人》有篇報導〈Beijing insiders plan to play Donald Trump〉，揭露北京內部人士透露他們想要操弄川普的計畫，北京表示他們視川普為中國難得一遇的黃金機會，是中共從歐巴馬時代就開始倡議，而美國一直沒有接受的構想，如今終於在川普2.0身上等到實踐的機遇。

沈榮欽國際視野》微知識：北京內部人士透露操弄川普的計畫根據《經濟學人》報導，北京表示他們視川普為中國難得一遇的黃金機會。（取自貼文）

這篇報導與台灣有關，正好《上報》的陳玟穎報導了這篇分析，了解北京應對川普的計畫，台灣才能預作因應。

川普如今倍增中國留學生簽證名額，恐怕會將中國留美學生人數推到歷史新高，自己人就足以形成相當的人力網絡，未來台灣學子在美發展創業恐怕也會遭遇不少困難。

北京內部人士透露，中國菁英階層越來越覺得美國總統川普對中國「非常軟弱」。《經濟學人》報導，北京內部人士將川普視為千載難逢的機會，計畫利用川普來推動北京也雄心勃勃的合作計畫。一些專家就呼籲，可透過川普愛當「和平締造者」的情節，說服川普公開反對台獨。

《經濟學人》報導，一位北京分析人士坦承，在美國總統川普的第一任期時，中國確實「有點慌」。當時的美中貿易戰擴大成一場意識形態的對抗，美國官員嚴厲批評中國的政治與經濟體系。然而，時至今日，中國已不再恐慌。當川普於第二任期再度對中國發起貿易戰時，中國國家主席習近平強硬反擊，不只拒絕購買美國大豆，還對稀土礦物和以稀土為原料的永久磁鐵實施出口管制。該分析人士說，這次是川普先退縮（blinked first）了。

北京分析人士聲稱，川普這次雖然對中國商品課徵各種名目的高額關稅，但卻未對中共表現出任何意識形態上的敵意。而且川普於 10月30日在南韓與習近平會晤時做出了一些讓步，包括暫緩制裁黑名單內中國企業的「海外子公司」一年，以換取中國購買美國大豆、鬆綁稀土出口管制，並模糊地承諾會打擊製造鴉片類強效止痛劑芬太尼先驅化學品的走私。

據中國學者說法，川普將中國視為「不可或缺的」國家，不只敦促中國買美國商品，也歡迎中企赴美投資。更讓北京滿意的是，第2任期的川普對聯邦政府與共和黨的掌控更為牢固，讓美國保守派幾乎不敢質疑他與中國的接觸。

專家籲利用川普「和平締造者」情結　說服公開反對台獨

川普對中國的態度，再加上他不按牌理出牌的政策，進而削弱美國國際地位之際，中國政府官員與民間專家存在一個普遍共識，即川普對中國來說是一個「歷史性機會」（historic opportunity）。但問題是，中國應該如何利用這樣的川普，是個具爭議性的問題。

沈榮欽國際視野》微知識：北京內部人士透露操弄川普的計畫川普將中國視為「不可或缺的」國家，不只敦促中國買美國商品，也歡迎中企赴美投資。圖為美國俄亥俄州的大豆。（路透檔案照）

以目前現況來說，分析人士指出，大家普遍認為川普不可能達成那種「偉大又漂亮的」（big, beautiful deal）交易來解決美中之間最棘手的爭端，包括川普對中國實施尖端晶片出口管制，以及地緣政治爭端也被視為中國減少持有美國國債的原因之一。北京內部人士指出，美中在這休戰的一年內將以「零碎式」（piecemeal）協議，即逐項、分領域地達成共識。

同時，北京內部人士也將眼光放遠，思考是否能讓川普同意更大規模的合作。一些專家認為，中國可以利用川普愛當「和平締造者」的自豪感，來推進北京長期以來的戰略目標。他們指出，習近平在上個月與川普的會晤一開始，就祝賀他促成中東和平協議。

也許在未來的峰會上，川普可能會被說服公開反對（oppose）台灣獨立，並呼籲台灣與中國舉行「和平對話」（peace talks）。雖然這番呼籲遭到其他美國政界人士否認，但對中國來說，只要有一位美國總統曾說出這樣的話，就已經豎立一個有利的先例。

甚至川普也可能被說服減少美國與南韓的聯合軍演，以安撫北韓和中國的不安。或許雙方也能在南海達成某種平衡，也就是在中國的主權聲索與美國堅持的國際航行自由間找到共存之道。一些學者還建議，只要川普不要求習近平公開施壓俄羅斯，中國也準備好協助推動俄烏和平會談。

中國學者拋「川普版 G2」劇本 量身改寫美中強權關係

大約十年前，中國曾向美國時任總統歐巴馬提出建立「新型大國關係」構想，以迎合歐巴馬理念，讓美中這2大經濟體帶頭推動氣候變遷等全球議題的多邊合作。但歐巴馬拒絕了，原因之一是這項構想的附帶條件，即要求美國尊重中國的「核心利益」（core interests），這其實是中國對台灣及其他領土主張的代稱；另一個原因則是，美國盟友不喜歡看到「2個超級強權共同決定世界秩序」。

如今，北京一位教授提出問題，「美國是否可能接受一個為『川普時代』量身改寫的版本？」在這個新版本中，中國不再強調多邊主義的溫和語調，而是凸顯川普與習近平的共同特質：2人都是民族主義領袖、皆視自己為肩負歷史使命的人，並致力讓國家「再度偉大」。

川習會召開前，川普就曾在社群平台發文說，「G2（兩國集團）即將召開。」（美聯社檔案照）川習會召開前，川普就曾在社群平台發文說，「G2（兩國集團）即將召開。」（美聯社檔案照）

在川習會召開前，川普就曾在社群平台發文說，「G2（兩國集團）即將召開。」美聯社指出，這則貼文不僅可能已揭示川普對美中關係的態度，讓注重國際形象的北京欣喜，卻也引發美國盟友對中國影響力持續上升的憂慮。

中國現在已經學會如何震懾美國總統，但要討好川普以達到更廣泛的戰略目標更為棘手。若習近平成功了，華府的對中鷹派將有許多值得擔憂的事。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

陳玟穎＜經濟學人：北京盤算玩弄川普　或用「和平締造者」情節說服他反台獨＞

