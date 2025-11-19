自由電子報
自由開講》台灣民主的隱性停擺 民進黨須就戰鬥位置

2025/11/19 09:00

◎ 蕭錫惠

當敵人用「和平」包裝投降，民進黨須從國會、輿論、組織、道德等方面來守護台灣價值。（資料照）當敵人用「和平」包裝投降，民進黨須從國會、輿論、組織、道德等方面來守護台灣價值。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任一週，即出席統派「白色恐怖受難者追思會」，將共諜吳石列為「犧牲烈士」。蔡正元諷刺：「國民黨改名『中國國民投降黨』更名符其實。」這話刺耳，卻真實。

一、歷史錯位

吳石案是中共滲透鐵證，今日卻被藍營悼念，形同替敵人翻案。一個自稱「中華民國政黨」竟為共諜掛花圈，這是國家認同的崩塌。歷史一旦被顛倒，忠誠變叛逆，記憶失方向。

國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引發爭議。（資料照）國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引發爭議。（資料照）

二、制度危機

民主崩壞，不需坦克，只需杯葛。

「五十二＋八」國會讓行政寸步難行。藍白以「監督」為名行「報復」之實，拖延預算、癱瘓國防

這不是制衡，是怠政——民主在程序中慢性窒息

三、世界在變

美國民主社會主義者（DSA）以理想包裝憤怒；亞洲極權用軍演、滲透、假訊息瓦解自由。台灣不能再假裝和平

藍白與統戰同框、假訊息入校園，戰線已開——這不是政黨之爭，是國家存亡之爭。

假訊息已滲透校園，台灣不能再假裝和平；示意圖。（美聯社檔案照）假訊息已滲透校園，台灣不能再假裝和平；示意圖。（美聯社檔案照）

四、民進黨就戰鬥位置

民主需守衛。當敵人用「和平」包裝投降，執政黨不能溫吞。

民進黨須：

• 國會：守預算、防衛法案、強國安

• 輿論：揭假和平、假平權

• 組織：重整地方與青年

• 道德：以誠信為盾

這是台灣價值的防衛戰。

極權正用柔性語言滲透，若民進黨仍沉睡，台灣將無人守夜。

真相，必須成為最後防線。

（作者為自由撰稿人）

