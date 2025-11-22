自由開講》政治凌駕經濟：習時代中國經濟加速由盛轉衰

◎ 細菌先生

中國在習近平的「鐵腕」領導下，中共的執政哲學被再次明確，即「政治永遠走在經濟之前」。習近平當局堅信，通過實現對政治權力的絕對控制與鞏固，以及追求「解決台灣問題」、「超英趕美」等宏大戰略目標，其所獲得的長遠政治利益將遠大於短期內經濟所承受的犧牲。這種「重政治、輕經濟」的根本性導向，成為中國經濟自改革開放以來，從高速增長轉向加速下滑的核心與根本原因。

習近平將「政治問題」凌駕於一切「經濟問題」之上。（法新社檔案照）

內在結構性問題與激進政策的疊加衝擊

自習近平主政以來，中國經濟面臨的問題不僅是週期性的波動，更是一系列戰略性政策失誤與結構性問題交織的結果，這些因素極大地加劇並加速了經濟的衰退：

首先是「國進民退」的戰略性轉向。

自2000年代開始，中國的施政導向已開始向國有企業傾斜，壓縮民營企業的生存空間。到了習近平時代，這一轉變更加激進化為「國進民退」的趨勢。其根本目的在於強化政府對關鍵經濟資源和企業所有權的絕對控制，使經濟活動更直接地服務於政權的「戰略目的」與「備戰」需求，而非市場效率。這種做法嚴重挫傷了民營企業的活力與創新能力，而民營企業原本貢獻了中國絕大多數的就業和稅收。

其次是房地產泡沫的破裂與通縮壓力。

長期的土地財政與過度金融槓桿，導致中國房地產市場供過於求，形成巨大泡沫。隨後，在嚴格的去槓桿政策影響下，房價面臨腰斬式的深度下跌，暴露出地方政府財政、銀行業乃至整個經濟體系的嚴重結構性問題。伴隨而來的是國內需求疲軟和產能過剩，使得中國經濟陷入通貨緊縮的惡性循環，而非通膨。

中國長期的土地財政與過度金融槓桿，導致房地產市場供過於求；示意圖。（資料照）

另外，防疫「清零」政策對經濟造成了毀滅性打擊。

嚴苛的「武漢肺炎過度清零」政策，導致全國範圍內的經濟活動無預警地停擺。從製造業供應鏈的中斷到消費服務業的徹底冰封，該政策嚴重打擊了中國內部的生產、物流與消費，破壞了市場的預期與信心。

最後，對香港自治地位的強行改變。

此舉削弱了香港作為全球資金進入中國主要門戶的國際金融中心穩定性，對外資形成了巨大的警示，進一步動搖了國際社會和外資對中國市場法治環境與未來預期的信心。

全球化下的「偽自由市場」與中美邏輯碰撞

儘管中國在全球高舉「自由貿易」旗幟，但其經濟本質始終是一個由政府牢牢掌控所有資源分配權和企業所有權的「國家資本主義」市場。中國利用高築的貿易壁壘和不透明的法規，使得國外企業難以獲得真正的公平競爭機會。在國內，許多曾經壯大的民營企業最終被政府以各種形式「收割」或納入國家戰略體系，體現出中國經濟並非服務於純粹的市場原則，而是服務於國家政治戰略的工具。

中美貿易戰是兩種截然不同施政邏輯的激烈碰撞，這一衝突顯著地加速了中國經濟能量的消耗。

美國總統川普團隊的戰略雖然風格強硬，但其核心施政邏輯始終圍繞「美國利益優先」，旨在解決巨大的貿易逆差、關稅不平等及智慧財產權等經濟問題。

中國的「政治優先」則截然相反，習近平政權將「政治問題」凌駕於一切「經濟問題」之上，將國內外的經濟損失都視為實現其「備戰」與「維穩」目標的代價。這種「經濟優先」對撞「政治優先」的格局，使得中國在貿易戰中因缺乏靈活的經濟讓步空間而付出了巨大的代價，被迫加速與全球供應鏈的「脫鉤」進程。

中美貿易戰顯著地加速了中國經濟能量的消耗；示意圖。（路透檔案照）

備戰思維下的長期風險

「兵馬未發，糧草先行」的古訓，警示了中國當局將「政治」優先於「經濟」並作為備戰目標的巨大風險。習近平政權為了政治上的奪權維穩和可能的軍事行動，不惜犧牲國家幾十年建立起來的經濟根基，通過加速「國進民退」和內耗式的「清零」等政策來應對國際挑戰。

這種犧牲「經濟戰」以成就「政治戰」的邏輯，將使其「自食惡果」。持續消耗經濟能量的中美貿易戰及其引發的一系列產業鏈外移、外資信心崩潰等連鎖反應，最終可能從根本上動搖政權穩定的根基，使中國在實現其政治目標之前，就先面臨無法承受的經濟與社會壓力。

（作者為政治幕僚）

