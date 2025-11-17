自由開講》數位時代下的勞動韌性──以美國科技公司為例

◎ 王素彎

隨著科技技術快速革新，全球已進入「數位驅動型經濟」，遠距工作成為「新常態」。（彭博檔案照）

數位時代下，重視勞動環境才能留住人才

隨著人工智慧（AI）、雲端運算、大數據與自動化技術的快速普及，全球已經進入「數位驅動型經濟」，數位產業成為驅動台灣經濟成長的核心引擎，其中「勞動韌性」更是一國穩定成長與社會包容的關鍵指標。因此，企業對於職業安全衛生（以下簡稱職安衛）的觀念也應隨之升級，不應只是單純的法律遵循義務，而應提升至企業長期人才培育的戰略高度。

數位職場的新課題：從風險預防到福祉促進

數位時代引發工作型態變革，遠距工作成為「新常態」，卻帶來新的職安衛風險。各國政府已正視到傳統理念的不足，並轉向新的治理思維。例如，美國國家職業安全衛生研究所提出「Total Worker Health」理念，強調工作場所應整合健康促進、身心福祉與職安防護，以提升勞工整體健康與生產力。而EU-OSHA則將「職場健康促進」界定為雇主、員工與社會共同努力的綜合措施，強調透過改善工作組織與環境、提升參與以及個人發展來促進職場健康。這些國際上的新理念，代表職場健康治理已從傳統「避免傷害」擴展至「整體健康與福祉提升」。

政府產業同行，重視整體企業的勞動韌性

我國勞動部職安署鑑於國內產業結構改變，工作場所除傳統之職業危害外，勞工尚面臨績效壓力、工時過長、輪班、心理壓力等健康危害與新興職業病，因此積極推動勞工健康服務制度，同時修正「職業安全衛生法」部分條文，增訂職場霸凌防治專章，以期進一步降低職業災害，提升友善職場環境。

勞動部職安署鑑於國內產業結構改變，積極推動勞工健康服務制度。（資料照）

除了政府的努力之外，筆者也觀察到，企業為因應數位時代衍生的新型職安風險，以國際主流的治理思維，為台灣職安衛環境豎立典範的例子。尤其電商產業也陸續投入資源，提升員工健康與福祉：

以美商酷澎為例，該企業為抒解員工壓力，在台投入資源擴大實施「員工協助方案（EAP）」，提供24小時全年無休的心理諮詢、職涯輔導、法律與人際支持，並推出心理健康課程；在員工健康方面，則呼應國際「Total Worker Health」理念，推動「Coupang Care」健康促進計畫，範圍涵蓋生理健康與社交福祉，例如行動健檢、乳癌防治、健走活動，以及跨國員工共同參與的「Walking Challenge」；同時也推出六週健康促進課程，包括抽血、心肺測試、智能健康平台與營養諮詢。此外，導入反霸凌政策及匿名通報機制，將心理安全制度化，此舉不僅響應國內的職場心理健康政策，亦與WHO／ILO提倡的「建立支持文化與心理安全職場」精神相呼應。

企業的持續投入與創新作為，證明政府政策的前瞻性與可行性，凸顯勞動韌性已成為公私部門的共識。

美商酷澎推出多項照顧員工身心健康的制度，如擴大實施「員工協助方案」、推出六週健康促進課程及導入反霸凌政策等。（彭博檔案照）

（作者為中央經濟研究院第三研究所研究員）

