自由開講》不聲援沈伯洋 就是讓中共消滅中華民國

2025/11/19 08:30

◎ 陳啟濃

總統賴清德希望，當立法委員沈伯洋（右）受到中共人身安全的威脅時，身為立法院長的韓國瑜（左）可以幫同仁聲援。（資料照）總統賴清德希望，當立法委員沈伯洋（右）受到中共人身安全的威脅時，身為立法院長的韓國瑜（左）可以幫同仁聲援。（資料照）

總統賴清德本於韓國瑜是立法院長，當立法委員沈伯洋受到中共人身安全的威脅時，希望身為立院的大家長可以幫同仁聲援。不管基於國家尊嚴，或是照顧同仁，這樣的期待合情合理。

然而國民黨立院黨團在記者會發出的意見，真是讓人瞠目結舌，匪夷所思，完全一副「挾外以自重」的態度，頗讓人有時空錯亂的感受，懷疑國民黨立委是「中華民國」的立委，還是「中華人民共和國」的立委。

國民黨黨團認為「解鈴還須繫鈴人」，請賴清德總統要收回「中國是境外敵對勢力」的說法。難不成中國是台灣的戰略同盟？從國民黨的總理蔣介石，就一直將中共視為敵對勢力，要台灣人消滅共匪，反攻大陸。再說不管國民黨執政，或是民進黨執政，中共的飛彈就是對準台灣，同樣打擊台灣的外交空間。中共對台灣的敵意是不分哪一黨執政，他們的目標就是要併吞台灣，不允許台灣人享有自由民主的生活。

另外國民黨立院黨團提出希望由立法院成立兩岸事務小組，進行兩岸交流與會談的安排。這是完全違背憲法精神，國防與外交是屬於總統的權限，不是因為立法院是全國最高民意機關，就可以有權負責外交事務。如果立法院擔負起兩岸關係事務，就剛好落實了中共一直以來的「一個中國」的圈套，台灣成了中國的內政問題，中華民國自然就消失了。

陸委會發言人梁文傑表示，立法權和行政權在憲法制度的設計下是分開的，立法權是監督權，真正的行政作為還是行政部門。（資料照）陸委會發言人梁文傑表示，立法權和行政權在憲法制度的設計下是分開的，立法權是監督權，真正的行政作為還是行政部門。（資料照）

所以總統的期待，問題的核心是「立法院要自尊自重，更要團結一致」，才能守護國家尊嚴，維護自己同僚的安全。國民黨立院黨團的意見，還是附和中共的路數，把兩岸問題都推給「真正在守護國家主權」的民進黨政府，漠視中共對台灣敵意的事實，配合中共的統戰策略，逼迫台灣要接受「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，相信大多數台灣人都是礙難接受。

（作者為政治評論員）

