自由開講》盧秀燕與馬向東臉皮一樣厚

2025/11/20 10:00

◎ 愚工

台中市長盧秀燕（左）非洲豬瘟防疫報告展現的自我吹噓，跟中共貪官馬向東（右）受審時的自我標榜，臉皮厚度在伯仲之間。（資料照、翻攝自《人民網》，本報合成）台中市長盧秀燕（左）非洲豬瘟防疫報告展現的自我吹噓，跟中共貪官馬向東（右）受審時的自我標榜，臉皮厚度在伯仲之間。（資料照、翻攝自《人民網》，本報合成）

台中市政府非洲豬瘟防疫報告出爐，引爆眾怒：盧秀燕不但沒有因團隊事前打混、懶政、庸政、顢頇負責；事後更企圖串證、滅證，導致國家遭受近百億的產值損失及人民飲食不便，還差點把台灣帶進「非洲瘟疫疫區」的險境，毫無絲毫的反省；還大言不慚，宣揚自己如何積極用事，救國人於倒懸之苦。盧秀燕臉皮厚度，勘比中共貪官馬向東。

馬向東是瀋陽市常務副市長，他因受賄、貪汙、挪用公款和巨額財產來源不明等罪名，被執行注射死刑。成為江蘇省首例注射死刑的被執行人。馬向東受審時，自訴「回顧從政十幾年來，我是清官，不是貪官。捫心自問，我對得起黨和人民，對得起生我養我的土地，如果不讓我為人民服務，這是人民的損失」。

馬向東荒唐的政績之一是，推動投資1億建設6公里長「牛街」，試圖創造世界紀錄，並稱此為「代表中國給世界填補空白」。牛街東西朝向，貫通城區，寬敞平展，起點為安達火車站前的牛門牌樓，終點為高路橋旁的市標雕塑。牛街兩側隔離帶花木叢中，每隔200多米便設立一尊花崗岩石材雕刻的石牛，形態各異，栩栩如生。每頭石牛旁，立拋光石，刻上牛名與簡介，共299個石牛。牛街兩側人行道石板鋪到商鋪臺階，隔一定距離搭配一塊黑白花奶牛圖案的花崗石板，南北兩側共999塊石板

馬向東受審時的自我標榜，跟盧秀燕非洲豬瘟防疫報告顯現的自我吹噓，臉皮厚度在伯仲之間馬向東花1億人民幣打造牛街，跟盧秀燕花4億台幣打造購物節，耍花招秀顢頇的態度不相上下。

盧秀燕花4億台幣打造台中購物節。（資料照）盧秀燕花4億台幣打造台中購物節。（資料照）

最終，馬向東把自己玩成生理生命死亡，遺臭萬年；如今，盧秀燕把自己玩成政治生命死亡，遑論參選2028的總統大位。盧秀燕與馬向東言行舉止，行事心態都令人警惕。

（作者從商）

