自由開講》國家檔案館「開倒車」？ 島嶼故事誤導民眾解讀

2025/11/20 15:00

◎ 賴慧娜

林口新建一座台灣國家檔案博物舘；圖為國家檔案館北向立面模擬完工圖。（取自臉書@國家檔案館 National Archives）林口新建一座台灣國家檔案博物舘；圖為國家檔案館北向立面模擬完工圖。（取自臉書@國家檔案館 National Archives）

今年（2025）9月，走進林口新建的台灣國家檔案博物舘，感覺台北人又多了一個週末好去處。但是做為一座要述說「島嶼，我們的故事」的政府機構，卻又讓人覺得語焉不詳，諸多保留，或誤導。

解說板開宗名義的第一句：「中華民國（台灣）四面環海」就令人不解。中華民國是國號，不是地理位置。在1945年之前中華民國並不是四面環海。如果說「台灣四面環海」大家都會了解。

是不是說1945年前的中華民國與1945年後的中華民國是不同的國家？

或是有一天，「中華民國」反攻大陸成功，收復失土了，也不可能四面環海了，不是嗎？

對二二八事件的起因與影響也違背事實。大家都知道，二二八事件絕非族群衝突而起。蔣介石大軍撤退來台，台灣人民幾乎是以迎王師，對疲憊的敗軍伸手接納。文字解說不提蔣政權的腐敗暴虐無信，而將責任歸咎於族群衝突，不僅對不起台灣人也對不起渡海而來漂泊異鄉的外省人，更惡意挑起族羣對立。

尤有甚者，二二八之後，清鄉整肅，軍事戒嚴，蔣介石有系統的抄滅台灣精英，使台灣社會整整有一世代的斷層，醒目的入口只陳列張七郎父子一案相片及事件報導，可謂避重就輕。

再來，一幅畫壁畫描述台灣人民終於可以直選總統了，手舉「青天白日滿地紅」旗歡欣鼓舞，這也誤導民眾，爭取總統直選的主力來自黨外人士，在那時代他們不會舉這面代表威權的旗幟，到現在只有國民黨執政的縣市才會滿街插國旗。

我走過世界很多國家，他們愛惜國旗，但是，沒看過有人平日就把莊嚴的國旗當海報到處貼，到處插，滿街招搖。在美國是國殤紀念日，在市政府，或特定場所以國旗佈陣紀念，七月四日美國國慶，人民自動在家門口懸掛國旗數天慶祝，其他固定天天掛國旗的是在政府部門，國界關口等，也只插一面國旗，以示官方標誌，顯得莊嚴肅穆。

筆者走訪過世界各國，他們愛惜國旗，不像台灣人，平日就把代表國家尊嚴的國旗當海報到處貼。（資料照）筆者走訪過世界各國，他們愛惜國旗，不像台灣人，平日就把代表國家尊嚴的國旗當海報到處貼。（資料照）

尤其讓我不解的是，我的母校台大，大門口兩排國旗。解嚴前，我還是學生，都沒有這樣，現在反而開倒車。訪問過很多有名的大學、哈佛、普林斯、柏克萊、東京、京都等，都能保持學術的嚴謹樸素，實事求是的本質，台大落得如此，實在是很奇怪的現象。

從前戒嚴時代，長輩對我們說：報紙要倒過來看。是不是今天依舊如此。

我只有兩個小時，在趕往桃園機場前，懷著盼望繞去參觀這美倫美奐的新建築，除漫步在林蔭深深，鬧中取靜的周邊公園，在採光明亮的餐廳閒適享用美食外，帶著失落心情，離開。希望將來去參觀台灣國家檔案館的人，可以得到啓示，另外去尋找在這裏沒有被陳列的事實。

（作者為前美國洛杉磯太平洋時報總編輯）

