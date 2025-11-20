自由電子報
自由開講》賴清德比普習獨裁？ 居心叵測「中國的國民黨」

2025/11/20 13:30

◎ 朱孟庠

長期以來自藍、白陣營政客、媒體，時不時就鬥賴清德，以「獨裁者 」中傷民主台灣領航人形象，鄭麗文主席竟向被起訴做假連署的黨工獻花，再批賴總統是獨裁者，反稱普廷不是獨裁者，此刻的國民黨（KMT）就是「中國的國民黨」，舔中舔到連中共的盟友一起舔，吃裡扒外，居心叵測。

藍、白陣營及媒體時不時就鬥賴清德，以「獨裁者 」中傷其形象。（資料照）藍、白陣營及媒體時不時就鬥賴清德，以「獨裁者 」中傷其形象。（資料照）

當美國總統川普在國際上宣告：「對台灣很尊重」、「台灣就是台灣」，劃出印太紅線，引起世界注目；國民黨新任主席鄭麗文，卻明確表明站隊中國、主張兩岸統一，網路聲量上升，氛圍頓時充斥著與中共同調的「大一統」聲音。此時國內親中媒體、政客廣傳，美國《時代雜誌》（TIME）刊登美親中學者的投書，「賴清德總統是魯莽的領導人（Reckless Leader）』」，在川、習會前後繼續傳播，光標題就足以讓人心頭一驚，損及台灣總統威望，圖達成統戰的輿論目的，國民黨是道地的「中共在台協力者」絕非抹紅

難道賴清德竟比普廷、習近平獨裁？強人統治俄羅斯二十五年，多少異議人士遭普廷迫害？入侵烏克蘭，傷亡慘重…鄭麗文：普廷不是獨裁者，此與國際共識背離。三十年前一起站在外獨會戰車上的同志鄭麗文，從嘶喊「獨立建國，打倒中國國民黨」，到今「台灣是中國的一部分，中華人民共和國機艦繞台是保護台灣，行使它的主權。」原來「中邪」的 鄭麗文：「普廷不是獨裁者」，其言下之意：「習近平也不是侵略者、獨裁者」，這就是當今「中國的國民黨」，當鄭嘶喊著「從羊群變獅群」，台灣人要警覺，你甘願做待宰羔羊，被撕裂、吞食？

普廷統治俄羅斯二十五年，許多異議人士遭其迫害。（美聯社檔案照）普廷統治俄羅斯二十五年，許多異議人士遭其迫害。（美聯社檔案照）

台灣不是一個正常的國家，民主脆弱，價值擺盪，認同錯亂，對台灣國家沒有忠誠度的背骨仔，對中共而言，具文化符碼效應。有人說鄭麗文：「我是中國人」此論調，民進黨應該要包容、尊重。鄭對中共而言具標竿意義，弱化台灣主體意識，統戰成本低廉。而當你認同自己是中國人，很容易、很自然就可能認同政治上的紅色中國

鄭麗文、黃國昌都由本土變為舔中，已超越統戰的「對象」，而是統戰的好「素材」統戰效應有：破壞「內部共識」、讓親中言論看起來「跨陣營共識化」、削弱台灣社會的抵抗意志與道德正當性、對外更具國際宣傳。然何以背骨者仍能活躍於台灣政壇，操縱親中輿論？統戰該被容忍？雙重認同該被包容？

國民黨主席鄭麗文（左）及民眾黨主席黃國昌（右）都由本土變為舔中，是中國統戰的好「素材」。（資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文（左）及民眾黨主席黃國昌（右）都由本土變為舔中，是中國統戰的好「素材」。（資料照，本報合成）

中共透過藍、白，圖長臂管轄台灣，只有「台灣主體意識」才是堅強的武器，尤其當川普在國際上大聲說出：「台灣就是台灣」，台灣人當順勢而拚。「台灣就是台灣」另一句的潛台詞應是：「中國就是中國」，台灣、中國一邊一國，各自管好自己。「中國人認同」不屬文化層次，是政治層面，其實台灣面對強敵，嚴格說連「既是台灣人也是中國人」這種敵、我不分的雙重認同，都是危險的！習近平、普廷當然都是獨裁者，居心叵測的「中國的國民黨」，能騙就騙，所有背離國家利益，挖台灣牆角的論調和作為，公民看清，唾棄之

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

