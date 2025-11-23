自由開講》擾國安中配是個案 除籍是維護民主的法治手段

◎ 再米

台灣民主轉型已超過三十年，社會對自由與人權的珍惜，應該是跨越黨派的共識。然而，近來有政治人物以「國安疑慮」為由，指控政府任意驅逐中配，甚至將個別案件與意識形態鬥爭相連，這樣的說法不僅模糊事實，也傷害了台灣社會的包容根基。

陸委會已多次澄清，絕大多數中配早已在台落地生根、安居樂業，極少數涉及危害國安或社會安定者，依法廢止其居留資格，是民主法治國家維護秩序的必要作為。將這些個案擴大為政治攻防的工具，不僅扭曲政策本意，更讓無辜群體蒙上不白之冤。

在自由社會中，對政府行為的監督與批評固然必要，但若以偏概全、混淆黑白，只會削弱公共討論的誠信基礎。自由不是無限上綱的口號，而是建立在法律與事實上的理性辯證。當言論自由被用來掩護錯誤訊息，或成為操弄群眾情緒的工具時，自由本身也會被消解。

中配群體的存在，正是台灣社會多元與開放的體現。他們中許多人早已成為社區的老師、醫護人員、志工與母親，是社會網絡不可或缺的一部分。若因政治語言而被貼上標籤，這不只是對個人的傷害，更是對民主價值的侮辱。

真正成熟的民主，應能在保障安全與維護人權之間取得平衡。以法律守護國家安全，是政府責任；以理性防止政治獵巫，則是全民義務。台灣若要成為自由的典範，就不該讓中配成為政治的替罪羊，更不應讓「自由」二字被扭曲為鬥爭的旗幟。唯有如此，民主才能不被情緒綁架，自由才不會成為恐懼的藉口。

（作者為退休人士）

