自由開講》擾國安中配是個案 除籍是維護民主的法治手段

2025/11/23 13:30

再米

台灣民主轉型已超過三十年，社會對自由與人權的珍惜，應該是跨越黨派的共識。然而，近來有政治人物以「國安疑慮」為由，指控政府任意驅逐中配，甚至將個別案件與意識形態鬥爭相連，這樣的說法不僅模糊事實，也傷害了台灣社會的包容根基。

陸委會已多次澄清，絕大多數中配早已在台落地生根、安居樂業，極少數涉及危害國安或社會安定者，依法廢止其居留資格，是民主法治國家維護秩序的必要作為將這些個案擴大為政治攻防的工具，不僅扭曲政策本意，更讓無辜群體蒙上不白之冤。

陸委會指出，只有極少數涉及危害國安的中配，會依法廢止其居留資格，是民主法治國家維護秩序的必要作為。（資料照）陸委會指出，只有極少數涉及危害國安的中配，會依法廢止其居留資格，是民主法治國家維護秩序的必要作為。（資料照）

在自由社會中，對政府行為的監督與批評固然必要，但若以偏概全、混淆黑白，只會削弱公共討論的誠信基礎。自由不是無限上綱的口號，而是建立在法律與事實上的理性辯證。當言論自由被用來掩護錯誤訊息，或成為操弄群眾情緒的工具時，自由本身也會被消解。

中配群體的存在，正是台灣社會多元與開放的體現。他們中許多人早已成為社區的老師、醫護人員、志工與母親，是社會網絡不可或缺的一部分。若因政治語言而被貼上標籤，這不只是對個人的傷害，更是對民主價值的侮辱

真正成熟的民主，應能在保障安全與維護人權之間取得平衡。以法律守護國家安全，是政府責任；以理性防止政治獵巫，則是全民義務台灣若要成為自由的典範，就不該讓中配成為政治的替罪羊，更不應讓「自由」二字被扭曲為鬥爭的旗幟。唯有如此，民主才能不被情緒綁架，自由才不會成為恐懼的藉口。

今年（2025）5月，新黨、更生黨共同舉辦「挺陸配、反迫害、反霸凌」遊行，遊行民眾至立院前表達訴求。（資料照）今年（2025）5月，新黨、更生黨共同舉辦「挺陸配、反迫害、反霸凌」遊行，遊行民眾至立院前表達訴求。（資料照）

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

