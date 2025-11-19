自由電子報
自由開講》和平不是退讓 而是底氣：從鄭麗文上任看台灣的聰明國防

2025/11/19 08:00

◎ 張厚光

國民黨新任黨主席鄭麗文上任，強調「捍衛民主、追求和平」。這句話好聽，也值得肯定。但就在同一天，北京再次重申「不排除使用武力」。一邊談和平，一邊秀導彈，對岸的訊息從來沒有改變和平：不是你想不想戰，而是它想逼你屈服。

這不是顏色問題，而是生存問題。

台灣真正的國防敘事，不是「怕戰」或「挑釁」，而是更成熟的：和平不是退讓，是底氣。

國民黨主席鄭麗文上任後即強調「捍衛民主、追求和平」；但就在同一天，北京也再次重申「不排除使用武力」。（美聯社、資料照，本報合成）國民黨主席鄭麗文上任後即強調「捍衛民主、追求和平」；但就在同一天，北京也再次重申「不排除使用武力」。（美聯社、資料照，本報合成）

一、和平不能靠寄望，要靠準備

這幾年國際局勢給了我們殘酷教材：烏克蘭沒準備好時，戰爭就闖門；以色列有軍力，但忽略資訊與社會防護，一樣付出沉痛代價； 立陶宛對威脅不退縮，反而得到更多盟友支持。

世界教會我們：和平不是對方賞的，是自己守的

台灣不是好戰，但我們比誰都懂失去家園的代價。若說「不要準備，才能換和平」，那叫投降敘事。

真正成熟的敘事是：尊嚴的和平來自能力，不是幻想

二、台灣能談，但不能被逼著談

鄭麗文說要「智慧和平」，這句話是好的出發點；但智慧不是把希望交出去，而是掌握自己手中的牌

台灣的和平選項不是二選一：不是軍備對抗到底、也不是雙手放下武器；而是有底線、有籌碼、有能力、有盟友

談判要有立場，和平要有條件。否則那不是和平，是被安排的沉默。

我們會談，但我們不跪著談。台灣不是「拒談的那方」，台灣是「不被威脅談的那方」

三、台灣要提出自己的「第三條和平路線」

國際民主社會正在看台灣，他們不是要我們當火藥桶，而是要看我們如何成為自由與科技守護者的典範：

韌性防衛：備援能源、分散通訊、全民安全素養

科技國防：無人機、反制系統、軍民科技整合。

國軍進行無人機訓練。（資料照）國軍進行無人機訓練。（資料照）

認知防衛：社會團結、假訊息辨識

制度韌性：法治、透明、民主信任

這不是冷軍事，是日常生活安全。不是秀肌肉，是守住家中燈火。

台灣的競爭力不是戰機數量，是自由制度＋科技能力＋社會意志。

這正是獨裁政權最無法複製的力量。

四、我們不要戰，但我們也不會讓別人替我們決定未來

有些人把「避免衝突」等同「不要準備」。但真正怕戰的人，才會準備最好。

我們怕的不是戰爭，是沒有選擇的和平。台灣不要讓恐懼決定方向，也不要讓甜言蜜語麻痺判斷。

我們追求和平，但不是「換取式和平」——而是台灣選擇的和平。

最後，借用一句我最喜歡的話：和平不是低頭，是有自信地站著。

台灣不求戰，但台灣絕不交出尊嚴與選擇權。我們要的不是勉強活著，而是自由地活著。

（作者為漢翔航空）

《自由開講》是提供民眾對話的電子論壇，無論是對政治、經濟或社會、文化新聞熱點，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎大家踴躍投稿等。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附上真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報已錄取及刪除修改權，不付稿酬；錄取與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

