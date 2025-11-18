自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「童乩與桌頭」 鄭麗文與韓國瑜就是侵略者的幫兇！

2025/11/18 12:30

◎ 寶島守夜人

在民進黨立委沈伯洋（中）遭中共「跨境鎮壓」的威脅下，國民黨立委韓國瑜（左）保持沉默、國民黨主席鄭麗文（右）高調祭拜共諜。（資料照，本報合成）在民進黨立委沈伯洋（中）遭中共「跨境鎮壓」的威脅下，國民黨立委韓國瑜（左）保持沉默、國民黨主席鄭麗文（右）高調祭拜共諜。（資料照，本報合成）

在中共突然以「分裂國家罪」對台灣現任立委沈伯洋立案調查、甚至威脅全球追捕的情況下，台灣民眾期待的是代表人民的立法院長，會站出來捍衛國家主權尊嚴，畢竟這是民主制度最基本的紅線。然而韓國瑜的反應卻令人震驚。他不是譴責施壓的北京，而是反過來要求台灣民選政府「先檢討自己」，並用「四隻腳論」指控守護台灣的政治立場才是問題來源。

這種態度非常熟悉：它不是民主政治的語言，而是典型的父權式、威權式「檢討被害者」邏輯。意思大概就是「不是別人打你，是你自己惹的」、與「女孩子穿太少才會引發犯罪行為」是一樣的。這種心態套用在國際政治上，就是綏靖主義的現代版。不是要求施暴者停止侵略，而是要求受害者「乖一點」「安靜一點」「不要惹他」。

歷史已經多次告訴我們，這是一條通往災難的道路。1930年代歐洲各國就是這樣一次次對希特勒退讓，結果換來的不是和平，而是二次大戰與全球崩壞。今天的歐洲人之所以在面對烏克蘭戰爭時如此堅定，就是明白：當初繼續縱容侵略者，最後被打的就不只是捷克、波蘭，而是整個世界。如果我們容忍一個烏克蘭，那下一個受害者就可能是每個人。

台灣現在遇到的處境與當年的歐洲何其相似。中共跨境威嚇台灣國會議員，是挑戰整個民主體制。然而韓國瑜卻用「解鈴還需繫鈴人」這種說法，把責任推回台灣自己身上，彷彿只要台灣少講幾句、中止黨綱、不要讓中國不舒服，事情就會平息。但所有懂國際政治的人都知道：這不是和平，而是乞求。乞求強權停手的結果，永遠是更大的壓迫。

中共跨境威嚇台灣國會議員，是挑戰整個民主體制；示意圖。（路透檔案照）中共跨境威嚇台灣國會議員，是挑戰整個民主體制；示意圖。（路透檔案照）

更令人錯愕的是，國民黨主席鄭麗文在此時跑去參加「共諜祭拜」。那些共諜當年就是要推翻中華民國政權、滲透軍隊、瓦解國家根基。如今國民黨主席竟在這樣的儀式前敬拜、鞠躬，這不只是政治判斷的荒謬，更是把中華民國的歷史與尊嚴踩在腳下

而這一邊韓國瑜保持沉默，對中共追捕立委也保持沉默；另一邊鄭麗文高調祭拜共諜，完全照著中共敘事走。兩個人一唱一和，像「一個童乩、一個桌頭」，一個傳聲、一個開路，藍營整體的動作卻像是在替北京說話，彷彿把自己當成中國政治儀式的延長線。這樣的國民黨，還能說自己是在「捍衛中華民國」嗎？

如果國民黨真的走上完全服從中國、替中共話術背書的路，那等於是把自己的未來往滅亡的方向推去。台灣人民不是傻子，看得出來誰在替台灣講話，誰在替對岸講話。人民當然會做選擇，而這種把加害者當老大、把自己人當罪人的國民黨父權醬缸政治文化，在台灣已經走不通了，將是萬人唾棄、自取滅亡之道。

在此，鄭重呼籲那些仍保有清明理智、同樣愛護台灣的國民黨員，若能拋下「中國」的包袱，重新定義「國民黨」是以台灣為本的政黨，為台灣人民努力的政黨，那才是一條重新贏回民眾信任與尊敬、迎向未來的道路。

這不是離開國民黨，而是重建真正的國民黨。

歷史的分水嶺已經到來：

國民黨內終有決斷，是要成為選擇中國、屈膝卑躬討好強權惡鄰的國民黨，或選擇守護台灣、與台灣人民站同一邊的國民黨。

希望那些仍保有理智、同樣愛護台灣的國民黨員，拋下「中國」的包袱，重新定義「國民黨」是以台灣為本的政黨；圖為國民黨中央黨部。（資料照）希望那些仍保有理智、同樣愛護台灣的國民黨員，拋下「中國」的包袱，重新定義「國民黨」是以台灣為本的政黨；圖為國民黨中央黨部。（資料照）

回歸這次事件，真正讓人警覺的，不只是政治立場的不同，而是心態的不同。碰到外來威脅時，有人第一時間選擇站出來保護自己的人民；有人卻選擇責怪被威脅的人，甚至去參加加害者的政治儀式。這不是價值之爭，而是人格與國格之間的差別。

台灣已經是一個成熟民主國家，我們不該把自己縮小成只能乖乖聽話的小孩，更不該把外來侵略強權當成「不能惹的爸爸」。國家的和平不回會是靠退讓、委曲求全得來的，而是靠自己對民主自由的堅定信念與民主同盟國家的相互支持支援而得來的。今天如果我們台灣人民在第一時間不替被追捕的立委發聲，那明天可能會輪到更多人。

歷史一直提醒我們：對加害者越沉默，對受害者越指責的社會，最後付出的代價永遠最大。台灣不能走回這條路，而這次國民黨荒腔走板的言論與行徑，也讓台灣人民看清楚，誰是真的站在台灣人民這一邊。

（作者為AI科技公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書