若是買家惡意下標，例如明明沒有能力負擔卻下標商品，或是故意要店家支出運費、耍店家等行為，就有可能構成刑法第355條「以詐術損害財產罪（間接毀損罪）」。

◎ 法操司想傳媒

不少人喜歡網路購物，將貨物寄到便利商店再取貨相當方便。若一直不去取貨，或是因為沒取貨，貨物遭退回再請店家再寄一次，又不去拿，會不會犯法？



近期有則關於網路購物的新聞需要特別注意，梁姓女子在網路上購物，店家將商品寄送到便利商店取貨，但她第一次未取貨導致包裹被退回。店家通知後，梁女要求再寄一次，然而商品再次到店後，她仍未前往取貨。店家氣得提告，認為遭到戲弄。不過法官認為，梁女雖然行為不當，但僅因未取貨不足以證明她故意損害店家利益，最終判決無罪。



為何法官判無罪？



刑法第355條的「以詐術損害財產罪（間接毀損罪）」要成立，必須具備幾個條件：

行為人要用詐術（欺騙的手段），讓被害人或第三人因受騙而做出財產上的處分行為（例如給錢、交出東西），並因此造成財產損失。如果行為人根本沒有使用詐術，或者他的做法不能算是詐術，就不會構成這個罪。



另外，在一般的民事債務（例如買賣或借錢關係）中，如果一方沒有依約履行義務，也不代表他一定是詐騙。沒履行可能有很多原因，像是不可抗力（例如意外或疾病）、有合法的抗辯理由、臨時沒錢、信用問題、甚至只是拖延給付，這些都不等於「一開始就想騙人」。

請繼續往下閱讀...

除非有明確證據顯示他在一開始成立契約時就有惡意、不打算履約，否則只能認定他是民事上的違約責任，而不能推定他犯了詐欺或以詐術損害財產罪。



什麼情況下會構成刑法第355條？



若是買家惡意下標，例如明明沒有能力負擔卻下標商品，或是故意要店家支出運費、耍店家等行為，就有可能構成該罪。有則實務判決指出，買家明知道在網路上下單卻不去取貨，店家就得自己承擔運費損失。她卻故意想要害賣家，於是分別在賣家經營的購物平台上，多次下單購買衣服，選擇「超商取貨付款」方式。

賣家以為是真正的訂單，就把買家訂購的三件商品，各花60元運費寄到指定的便利商店。結果買家根本沒有去取貨，包裹被退回，讓戴賣家損失了總共180元的運費。



上述這種情況就有可能構成刑法第355條的犯罪。



不過在本次案件中，法官也指出，現代網路購物盛行，消費者臨時改變心意、取消訂單，或因疏忽忘記取貨的情況相當常見，這些都屬於業者在經營上應預先考量的風險與成本。不能因買家未按時取貨，或要求重新寄送後仍未取貨，就認定她主觀上有意損害店家。因此，法官認為梁女的行為不構成毀棄損壞罪。



法操也提醒大家，網路購物記得熟讀賣場資訊與買賣規則，下單後就要注意有沒有收到貨到簡訊，如果真的不需要，也要跟賣家說一聲，以免快樂購物卻麻煩纏身。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】網購貨到又不取！店家被耍二次提告，為何法官判無罪？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法