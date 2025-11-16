自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？

今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了他無懼迫害的勇者形象；相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/11/16 10:46

◎ 曹興誠

人民可以藉由明年（2026）的台北市長選舉，讓世界知道沈伯洋並不孤單。（資料照）人民可以藉由明年（2026）的台北市長選舉，讓世界知道沈伯洋並不孤單。（資料照）

上禮拜（1112）我在臉書上建議，賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，引發上千留言。

從留言內容可以看出，這些留言者大部分是沈伯洋的粉絲，可是有人贊成他出來選市長，有人反對，意見兩極。

反對者主要的論點是，沈在台北一定選不過蔣萬安，所以沈出來，不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。

擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切；但這是失敗主義。憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？又選舉勝敗，乃民主社會常事，為什麼要說，選輸了就是被糟蹋、羞辱，是「折損」？為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉

另外沈伯洋成立「黑熊學院」，目的就是要增加台灣社會的「防禦韌性」，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格。所以沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕沈被糟蹋的粉絲們，似乎把沈看得太柔弱了，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足。

另外一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將

其實沈參選市長，並不需要辭去立委，所以無所謂「折損」。又立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過。因此沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。

反對者沈伯洋競選台北市長的人，論點有二，一是他選不過蔣萬安；二是他在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將。（取自作者臉書）反對者沈伯洋競選台北市長的人，論點有二，一是他選不過蔣萬安；二是他在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將。（取自作者臉書）

我們知道，台北市是台灣的首都；台北市長的言行，可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要。民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴

今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了他無懼迫害的勇者形象。相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。

蔣萬安等著「一國兩制」後當台灣「特首」。（資料照）蔣萬安等著「一國兩制」後當台灣「特首」。（資料照）

沈伯洋今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅。如果今天我們不出來聲援沈伯洋，以後我們有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援我們呢？

沈參選台北市長，我們可以高呼：投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼

且讓我們藉由明年（2026）的台北市長選舉，發出我們的怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單。當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書