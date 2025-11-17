自由電子報
評論 > 投書

自由開講》當日本開始直視台海 北京的焦慮在字句之間浮現

2025/11/17 12:30

◎ 張詠翔

日本首相高市早苗日前公開表示「台灣有事就是日本有事」時，日本社會並未因這句話而大幅震盪。原因並不複雜：這個判斷，早已在政治、智庫、媒體間悄悄成為共識。真正感到不安的，反而是在海峽另一端的北京。

日本首相高市早苗「台灣有事」說，引發日中關係緊張。（歐新社檔案照）日本首相高市早苗「台灣有事」說，引發日中關係緊張。（歐新社檔案照）

在東京的安全政策視野裡，台海已不是一個遙遠的議題，而是與自身國土安全、經濟航線、盟邦承諾緊密連動的核心變數。軍機擾台常態化、海上灰色活動升級、航路片面啟用，這些累積的動作，使日本愈來愈難忽視一個現實：改變台海現狀的一方，始終不是台灣，而是中共。

北京的反應一如往常——語氣強硬、指責他國「干涉內政」。但更值得注意的，是這種反應背後顯露的焦慮。因為當日本政治人物不再用模糊語言包裹台海問題，當美日同盟將台灣視為安保規劃的一環，當多國開始坦白討論區域風險時，北京長期依賴的「國際沉默」正快速流失。

這並非某一國家「選邊站」的結果，而是對中共行動的回應。區域各國在看到軍事壓迫升級後，自然開始強化資訊共享、演訓協調與後勤任務。這些調整本質上是防禦性的，而不是挑釁性的。北京不願承認的，是台海緊張並非來自外部，而是由自身的施壓策略所推動。

自由開講》當日本開始直視台海 北京的焦慮在字句之間浮現在「台灣有事」考量下，日、美近年來透過聯合演習，以提高西南群島的應對能力。（路透檔案照）

日本的安全政策轉向，是觀察台海變化後做出的務實決定，而非情緒性表態。高市的談話只是把這種轉向說得直白一些：若台灣遭受衝突，日本無法置身事外。對日本而言，這不是意識形態，而是地理位置、航運線路、國家存立的基本計算。

然而，北京卻將所有外界的警訊視為挑戰自身權威，於是反制、譴責、升高語調，彷彿只要聲音夠大，就能掩蓋其政策造成的區域不信任。這種模式的效果正在遞減。當越來越多國家願意直接點出台海是全球風險的源頭，北京所依賴的敘事空間正在縮小。

台灣在這個變化中並非旁觀者。在日本、歐洲、北美對台海議題的關注度提升之際，台灣需要把握的是把「語言上的支持」深化為「制度化的合作」——包括情資共享、後勤支援、區域危機管理、公共韌性等中長期安排。面對北京持續的壓力，這些合作不是「聯手對抗」，而是維持區域可預測性與安全的必需。

日本把台海納入自身安保視野，並非政治口號，而是對中共行動的直接回應；北京越是以軍事壓力與外交恫嚇試圖主導局勢，越促使周邊國家強化合作。台海穩定已成國際共同利益，而北京的強硬只會加速這個共識成形。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

