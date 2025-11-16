自由開講》高市首相「護台論」 中共反應自曝弱點

◎ 李廣智

日本首相高市早苗近日的「護台論」引日中方強烈反應，既聲言要「斬首」示眾，又宣布她「政治死亡」，聽著相當嚇人，以為偉大的祖國要準備放大招，最後等到的卻只有中國外交部呼籲國民避免赴日這種寧王式發颷（唐伯虎點秋香）行為。

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，關於「台灣有事」的發言引發中國不滿。（法新社檔案照）



這次中國外交部與中國駐日領事館所發出之通知，卻獲得廣大日本國民的支持，原因當然是中國遊客或移民缺乏公德心造成當地居民困擾所致。以前中國經濟尚算繁榮之際，大量中國遊客赴日購買馬桶與電鍋刺激經濟，日本政府尚要如給中國遊客幾分薄面。現在中國經濟重覆日本倒退三十年的舊路，中國遊客購買力大減，日本人還需要照顧你中國人的面子嗎？何況自安倍前首相壓低日幣價值以後，赴日的遊客來自世界各地，根本就不缺中國遊客。

請繼續往下閱讀...

更重要是，以往日本對中國稀土的依賴接近百分之百，而中共這次卻沒有利用這張王牌逼迫日本就範，是否代表日本在稀土問題上擺脫中國的控制呢？

北京當局籲公民暫勿赴日，日本網友發言，指正因為過多中國人赴日而感到困擾。（美聯社檔案照）

中方對高市首相「護台論」的反應既大聲，又無力，可以反映中共相當害怕日本協防台灣，畢竟中共本來就是一個欺善怕惡的政權，攻台變成以一敵二，中共高層就不得不遲疑一下，如此高市首相就成功為川普爭取時間去處理美國國內問題。而這個弱點當然會看在川普的眼裡，從而影響日後的美中談判。

（作者為替代役男）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法