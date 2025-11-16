汪浩時間》没有中國遊客，日本更吸引人！

對台灣人而言，這簡直是天上掉下來的旅遊紅利。少了大量不守規矩的中國旅行團，日本街道更舒服，觀光心情更愉快……。這齣外交戲劇還真是「送台灣的紅利」！

◎ 汪浩

中日關係因高市早苗首相「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯急速升惡化，北京先召見日本大使抗議，接著更戲劇性地宣布——提醒中國公民「近期避免前往日本」。表面理由是「治安惡化、在日中國人遭攻擊」，但誰都看得出來，這是北京對高市強化台海安全政策的政治報復，而非真正關心中國遊客。

中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。示意圖。（美聯檔案照）

諷刺的是，日本今年的外國觀光客已超越疫情前水準，街頭滿滿都是台灣、韓國、東南亞、歐美旅客。真正引發日本社會反感、經常被拍下亂丟垃圾、喧嘩、闖入私人領域的，正是部分中國遊客。如今北京自我祭出「禁日令」，反而讓日本觀光品質更佳，遊客結構更友善。

對台灣人而言，這簡直是天上掉下來的旅遊紅利。少了大量不守規矩的中國旅行團，日本街道更舒服，觀光心情更愉快；台幣兌日幣超划算，明年賞櫻旅行無論機票或飯店都值得現在手刀預訂。這齣外交戲劇還真是「送台灣的紅利」！

北京自我祭出「禁日令」，反而可以讓日本觀光品質更佳。（彭博檔案照）

去日本的機票、酒店訂起來！

日本有事，就是台灣有事！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

