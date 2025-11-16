自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》没有中國遊客，日本更吸引人！

對台灣人而言，這簡直是天上掉下來的旅遊紅利。少了大量不守規矩的中國旅行團，日本街道更舒服，觀光心情更愉快……。這齣外交戲劇還真是「送台灣的紅利」！
汪浩時間

汪浩時間

2025/11/16 10:30

◎ 汪浩

中日關係因高市早苗首相「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯急速升惡化，北京先召見日本大使抗議，接著更戲劇性地宣布——提醒中國公民「近期避免前往日本」。表面理由是「治安惡化、在日中國人遭攻擊」，但誰都看得出來，這是北京對高市強化台海安全政策的政治報復，而非真正關心中國遊客

中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。示意圖。（美聯檔案照）中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。示意圖。（美聯檔案照）

諷刺的是，日本今年的外國觀光客已超越疫情前水準，街頭滿滿都是台灣、韓國、東南亞、歐美旅客。真正引發日本社會反感、經常被拍下亂丟垃圾、喧嘩、闖入私人領域的，正是部分中國遊客。如今北京自我祭出「禁日令」，反而讓日本觀光品質更佳，遊客結構更友善。

對台灣人而言，這簡直是天上掉下來的旅遊紅利。少了大量不守規矩的中國旅行團，日本街道更舒服，觀光心情更愉快；台幣兌日幣超划算，明年賞櫻旅行無論機票或飯店都值得現在手刀預訂。這齣外交戲劇還真是「送台灣的紅利」！

北京自我祭出「禁日令」，反而可以讓日本觀光品質更佳。（彭博檔案照）北京自我祭出「禁日令」，反而可以讓日本觀光品質更佳。（彭博檔案照）

去日本的機票、酒店訂起來！

日本有事，就是台灣有事！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書