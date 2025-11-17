自由電子報
自由開講》薛劍狂言 中國「戰狼」下限秀不完

2025/11/17 08:30

◎ 洪昱睿

最近中國駐日本大阪總領事薛劍，在網路社群平台上公開嗆聲要砍掉日本首相高市早苗的頭。薛劍這個人的言行經常是超越「戰狼」等級的近乎神智不清，胡亂謾罵訐譙。

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍脫序發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。（美聯社檔案照）日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍脫序發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。（美聯社檔案照）

前幾年，他以日語發文嗆台灣「台獨等於戰爭，我可要先講清楚，中國妥協的餘地是零！」

薛劍身為外交官員，是否終日無所事事、不務正業，以致過太閒才會在日本上網開在中國被禁止的外國社群平台帳號，還在上面歇斯底里症發作？雖然他發的廢文主要還是以其祖國國策「戰狼外交」為底，難道是在其國內不得不如此，但出了國反而變本加厲，爭曝光、狂刷存在感來表忠？

而各國外交官員的甄選、訓練與養成，首先最應該要重視的就是「國際禮儀」，不可輕易逾越本分，薛劍常發廢文是一回事，但他字裡行間充滿那些低俗、不入流的言詞，絕對是一種嚴重冒犯，看在其所駐在國日本的眼裡，應該不禁會懷疑中國怎麼會培養出這種「非常識」的外交官員？另外，薛劍畢業於北京外國語學院日語系，照理說其日文程度應不至於太差，但他的日語發文內容卻著實詭異。

而這次竟然誇張到威脅駐在國實質最高領導人的生命安全，簡直太誇張、太離譜了；這不只是戰狼外交，這是公然恐嚇！這種野蠻人到底是如何能進入中國外交部工作的

自由開講》薛劍狂言 中國「戰狼」下限秀不完日本外務大臣茂木敏充表示，已要求中國方面處理駐大阪總領事薛劍。（法新社檔案照）

筆者真的認為日本外務省應該主動把此人「退貨」，日本外相茂木敏充應該立即召見他，並剝奪他作為中國駐日外交官的一切治外法權，將其驅逐出境。

中國在台灣沒有外交官員；如果薛劍是派駐台灣，筆者也會主張要將其驅逐出境，並禁止其再以任何身份、任何理由入境。

中國若再不約束一下外交官員的發言；即便只是言語挑釁，都恐將招致來自全世界「人類的唾棄」及「歷史的審判」

（作者為語文工作者）

