自由開講》旅展過後 觀光業收入逆差不斷擴大的省思

2025/11/21 09:30

◎ 邱炳進

一年一度的ITF台北國際旅展七日起在南港展覽館盛大展出，首日就吸引了六萬多人購票入埸參觀，足見一年之中規模最盛大的旅展，受到國內外旅遊界的重視，今年共有一百二十三個城市或國家參展，可謂盛況空前。

ITF台北國際旅展首日入場達6萬3167人次，人氣買氣旺。（主辦單位台灣觀光協會提供）ITF台北國際旅展首日入場達6萬3167人次，人氣買氣旺。（主辦單位台灣觀光協會提供）

賴總统在開幕致詞時，對台灣未來的旅遊有許多的期許，畢竟我國去年觀光產值達八千三百七十八億元，然而，台灣的觀光收入逆超的速度不斷的擴大。統計顯示，台灣民眾一年花一兆四千多億元在觀光旅遊，其中有九千多億是花在國外旅遊，國內旅遊僅有五千多億。

國旅不振的根源，簡單一句就是CP值不高，隨著台灣飯店價格居高不下，有更多的人，旅遊便往國外跑，例如台灣去年有六百多萬人到日本觀光，除了日本的旅遊設施、環境令台灣人安心、滿意之外，拜台灣每周飛往日本班機超過八百班次之賜，旅行社應該可以取得極優惠的票價，否則目前參加日本五天四夜的旅行團，價格在三萬元上下的仍然很普遍，與二十年前相比，幾乎沒有什麼漲價。

自由開講》旅展過後 觀光業收入逆差不斷擴大的省思國人喜愛遊日，旅展中日本館是歷年最大，邀集由北至南各城市參展。（主辦單位台灣觀光協會提供）

不久前有一個傳言，有一家公司本要招待員工赴墾丁四天三夜的旅遊，「因經費不足，改去日本四國五天四夜行程」，此現象道出在台旅遊已無價格優勢，更何況鄰近的韓國，越南的旅費比日本更低，最近幾年也吸引了大量台灣的旅客。我旅展開幕的第一天下午便去參觀，一樓的國外旅遊展區正是人滿為患，然到四樓的國內旅遊展區，就顯得相對冷清，此一狀況十足反映當前台灣旅遊外熱內冷的現況

台灣好山好水，但外國人到台灣，老是只有一O一、中正紀念堂、忠烈祠等台北市附近的景點，「好山好水」的地區少見外國遊客，可謂最美的景色都没有端出來，諸如日月潭的湖光山色，我敢保證日本沒有一個湖泊景色會比日月潭優美，還有東北角海岸的風景也是世界級的，我們有好好的向世人推薦嗎？有「東方夏威夷」之稱的墾丁，有足夠的實力吸引國外觀光客，然為何墾丁的吸引力不斷下降，也留下令觀光業及主管機關不少省思的空間。

（教職退休）

