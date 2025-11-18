自由電子報
評論 > 投書

自由開講》川習會的緩兵之計 台海局勢仍緊張

2025/11/18 13:30

◎ 李廣智

川習會順利結束，雙方「貌似」達成多項共識，實質在背後磨刀霍霍。

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）會晤，「貌似」達成多項共識，實質在背後磨刀霍霍。（歐新社檔案照）美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）會晤，「貌似」達成多項共識，實質在背後磨刀霍霍。（歐新社檔案照）

會談中中方表示會採購大量的美國黃豆與農產品。這已經是川普上一個任期中美貿易戰的事情，中共一直都沒有兌現承諾。現在中國經濟比以前差，中共卻突然有錢買大豆，豈不奇哉？川普原本從商，商人最忌諱食言，而中共卻是這世界上最不會守承諾的政權，他們在川普上一個任期如此作為，而川普居然可以若無其事答應中共的承諾，原因何在？因為在川習會前，川普於社交平台宣佈重啟核試，因為中國的核武數量在不久的將來會超越美國，因此他也在拖時間

中國的經濟問題源於外國企業大量撤出中國，加上由川普發動的關稅戰，導致大量中國商品無法進入美國市場，導致國內失業問題嚴重。川習會中，美國只是把關稅降到百分之四十七，根本就無回復中國商品在美國的競爭力。更重要是習近平根本無法讓這些外國企業重回中國，又沒有其他辦法解決國內失業問。

中國歷來會導致民變的原因就只有一個，就是百姓沒飯吃。而習近平不想下台的辦法就只有透過攻台讓全國進入戒嚴狀態以解決民變。

日本首相高市早苗（右）日前在社群媒體Ｘ發布與我國領袖代表林信義（左）的合影。（擷取自高市早苗Ｘ）日本首相高市早苗（右）日前在社群媒體Ｘ發布與我國領袖代表林信義（左）的合影。（擷取自高市早苗Ｘ）

另一個會延緩戰爭的因素是日相高市早苗。高市首相竟敢向習近平提出香港與新疆人權問題，更與台灣APEC代表拍照留念，分明是要讓中共與習近平難看。從「川高會」、「高習會」，以至日台合照三件事來看，美台暗中以日本為中心組成了聯盟，而中方也看在眼裡，因此也只有緩一下了。

（作者為替代役男）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

