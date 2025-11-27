自由電子報
自由開講》從《勞工健康保護規則》修訂 看健康治理新方向

2025/11/27 15:00

◎ 林佳宜

《勞工健康保護規則》修訂草案提出三項重要方向：一、是將「工作環境健康風險評估、疫病調查、防治方案、食品安全風險管理」納入健康服務事項（第9條）；二、是健康檢查資料須經公共衛生師進行流行病學評估，提出群體健康促進建議（第23條）；三、是公共衛生師可執行健康服務成效評估與改善方案（第13條）。這三項修法重點，象徵我國職場健康治理正從個案照護邁向群體治理，強調以科學資料為基礎的預防與改善機制。

自由開講》從《勞工健康保護規則》修訂 看健康治理新方向目前勞工健康服務的運作偏重於健檢，圖為抽血健康檢查。（資料照）

補齊健康管理閉環

目前勞工健康服務的運作偏重於健檢與個別健康指導，雖有助於疾病早期發現，但整體制度仍以補救性介入為主，缺乏對群體健康資料的系統分析與成效回饋。多數事業單位將健檢報告視為法規要求的合格文件，而非健康決策的依據，導致資料無法轉化為治理工具，制度長期重執行、輕評估，缺乏「檢討與回饋」的循環，使健康管理難以持續優化。

公共衛生師的專業能補足這項缺口，其核心能力包括流行病學分析、健康風險辨識與群體健康促進，能以資料驅動的方式揭示隱藏的職場健康問題。透過健檢資料趨勢分析，能比對部門差異與環境因子，例如肌肉骨骼疾病與作業姿勢、代謝症候群與輪班制度的相關性，進而提出預防性建議。修法讓公共衛生師參與第23條健康資料評估，意味勞工健康服務不再只處理個別病例，而是能從整體角度評估健康風險與介入成效，形成跨專業合作的新架構。

第13條增訂公共衛生師可執行健康服務成效評估與改善方案，使制度具有自我修正功能，當健康管理方案能定期被檢視與改進，健康服務就不再僅是執行任務，而能形成「評估—改善—回饋」的閉環。若能建立群體健康報告制度，分析健康促進措施對疾病發生率、員工滿意度與生產力的影響，將使健康管理走向量化、可追蹤與可持續的方向。

自由開講》從《勞工健康保護規則》修訂 看健康治理新方向教育部推動公衛師入校服務、衛教宣導，透過即時互動，增進親師生正確的健康認知與態度。（教育部提供）

國際經驗作為借鏡

日本自2015年起推動「健康經營銘柄」（Health and Productivity Stock Selection）制度，由經濟產業省與東京證券交易所共同評選「健康經營優良法人」。企業須以PDCA（計畫、執行、評估、改善）架構呈現健康管理流程，並公開健檢異常率、病假率與壓力調查結果。該制度將健康管理視為企業治理的一部分，使健康投資與ESG評估結合，讓企業以透明數據展現社會責任，這樣的制度示範，證明健康治理不僅能提升勞工福祉，也能增強企業韌性與國際競爭力。

若台灣能藉修法導入類似概念，建立以數據分析為核心的健康服務回饋制度，並透過公共衛生師的專業進行流行病學評估與成效追蹤，將可強化政策透明度與制度效能，使企業在健康治理上具備可衡量、可改進的依據。長期而言，這不僅能提升勞工健康保障，也有助於形成政府、企業與專業團體協力的健康治理體系。

《勞工健康保護規則》的修正，不只是人力配置的調整，更是治理思維的更新，當制度能將健康資料轉化為行動依據，並形成可持續改善的閉環，職場健康管理將從補救走向預防，從執行走向治理，為台灣的勞工健康服務奠定長期而穩健的發展基礎。

（作者為公共衛生師）

參考資料：

《勞工健康保護規則修訂建議初稿》，2025年。

國家衛生研究院，《臺灣公共衛生師專業發展與人力規劃》，2023年。

日本經濟產業省（METI），《健康経営銘柄制度ガイドライン》，2023年。

NIOSH （2016）. Total Worker Health®： A Framework for Integrating Occupational Safety and
Health Protection with Health Promotion.

