李忠憲的思考》等待，並且希望：在台灣最黑暗的時刻保持清醒

在這個時代，面對藍白立院的荒腔走板、要調整自己的心態，但不是放棄，而是保持清醒的力量。看到荒唐的政策，不要只是生氣：生氣會讓你麻痺，清醒會讓你行動。
李忠憲的思考

2025/11/22 21:00

◎ 李忠憲

最近看到好幾個台派朋友寫一些喪氣放棄的文章，像宿命論那樣失敗的說法，這樣不會有什麼正面的效果，要寫這種文章發洩情緒，倒不如去跑步、看書或看電影。

最近沈伯洋在這樣的情況下，勇敢飛去德國柏林，難道沒有帶給我們希望嗎？

民進黨立委沈伯洋被中共揚言「全球抓捕」，不過沈仍赴德國出席聽證會。（取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）民進黨立委沈伯洋被中共揚言「全球抓捕」，不過沈仍赴德國出席聽證會。（取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）

在這個時代，面對藍白立院的荒腔走板、要調整自己的心態，但不是放棄，而是保持清醒的力量

看到荒唐的政策，不要只是生氣：

生氣會讓你麻痺，清醒會讓你行動

既然有人選擇把車開向斷崖，那我至少要確保我周遭的人、我心愛的人、願意聽我說話的人，不會被他們一起拖下去。

這不是宿命，而是責任，即便國家會受傷，我們仍然能在傷痕中保留抵抗的能力

歷史上每一次沉淪，都是由少數清醒的人，把火種留到下一代才翻盤的。

藍白聯手三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，引發外界議論。（資料照）藍白聯手三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，引發外界議論。（資料照）

人民願意站出來的時候，命運就會改寫

急躁救不了台灣，只有持續的、安靜的、深層的抵抗才做得到。

等著看笑話很容易，但真正的勇氣是，在大家都說放棄的時候，我們還願意站著。

人類所有的智慧都包含在這四個字裡：『等待，並且希望。』
（All human wisdom is contained in these two words: Wait and hope.）
——大仲馬《基督山恩仇記》結語

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

