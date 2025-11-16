自由電子報
評論 > 投書

自由開講》「讀心不讀唇」 解構賴總統的雙十演說

2025/11/16 13:30

◎ 涂醒哲

我過去在台大教流行病學，最喜歡的考試或討論題目是：拿出一個研究論文或一張圖表，問同學這個文章或圖表在講什麼？講得對不對？有沒有去除干擾因子？最後我一定會進一步問同學，這張表的背後在講什麼？有沒有其他未講出來的訊息？因為學問的增長，不但要知其然，要知其所以然，還要知其未學。

因此我曾寫一篇「要讀川普的心，不要只讀他的唇」，提醒對川普的了解，不能在他講的話上打轉，而應該體會川普的內心。

同樣的，2025年賴清德總統的國慶演說，表面上看起來溫和、穩健，沒有太多驚天動地的語句和宣示，但在字裡行間，其實藏著許多「沒有明講」的深意。要解構國慶演說未講出來的訊息，就要讀賴總統的心。

總統賴清德今年10月10日出席在總統府府前廣場舉行的國慶大會，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。（資料照）總統賴清德今年10月10日出席在總統府府前廣場舉行的國慶大會，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。（資料照）

先看賴總統開場提到的：「9月15日，是揮別威權、走向民主的重要里程碑。」為什麼不是講雙十節？不是講1911？

因為他要提醒大家，中華民國在台灣這塊土地上，非常艱難地、血淚交織地從威權走向民主。這段歷史的另一種描述，就是「解除戒嚴」的天數超越「戒嚴」的天數。也就是發生在今年的9月15日。這在心理學上很有象徵意義──壞習慣養成及完全改掉壞習慣需要一樣長的時間。台灣從威權體制的陰影走出來，也得花上同樣長的時間。

賴總統雖然沒明說，但他其實在告訴台灣人民及政府官員：台灣從戒嚴時期、威權體制走到民主社會這段路已經有一段時間，已經超過戒嚴的時間了，台灣人可以勇敢邁步向前了。台灣社會不應再被心裡那個「小警總」嚇住，該揭開的檔案就揭開，該平反的冤屈就平反。民主不是靠口號，是靠誠實面對歷史，轉型正義該勇敢往前走，台灣可以翻開新的一頁了。

9月15日起台灣「解除戒嚴」的天數超越「戒嚴」的天數。圖為景美人權文化園區，在戒嚴時期是關押政治犯的看守所。（資料照）9月15日起台灣「解除戒嚴」的天數超越「戒嚴」的天數。圖為景美人權文化園區，在戒嚴時期是關押政治犯的看守所。（資料照）

再來，他說「台灣是亞洲的民主燈塔」。這句話聽起來像外交辭令，但我聽到的，是他沒說出口的那一句「台灣其實是中國人的民主燈塔」。這句話他沒有明講，不然對岸立刻玻璃心碎滿地。

事實是，這盞燈塔的燈不只照亮台灣2300萬人，也照亮那些仍在中共暗黑統治下的中國人。在台灣有人想滅掉這盞燈，有人配合中共、拼命唱衰台灣，甚至明的或暗的，在政府部門、立法院和民間替中共大外宣，幫中共文攻武嚇台灣，阻撓台灣的進步。這些人的所作所為不只是傷害台灣人，也斬斷了中國人追求自由的夢想。

賴總統的這句話，其實是對台灣人民及中國人民最深的提醒：台灣的存在，就是一種希望。民主不是用嘴巴說「我們一家親」；真正的親，是讓對方看到台灣自由的樣子，而不是讓自己變得和對方一樣。

接著談到經濟。賴總統說台灣今年GDP成長5.1%，是「亞洲四小龍」之首，甚至還「超越中國」。這裡又是另一層沒說出的話：他其實在講：「好佳在台灣現在是民主的社會、好佳在台灣現在是民進黨執政」。在這九年民進黨的執政下，台灣股市加權指數突破27000點（一度站上28000點），遠遠超過國民黨馬英九執政時的8100點；出口額超過6000億美元，也遠遠超過馬英九御任時的3000億美元。台灣從亞洲四小龍之末已經躍升成為四小龍之首，台灣的國際地位提升。這些數字都不是魔術，而是9年來一步步累積的成果。

當然，賴總統不會在國慶講台積電或台股三倍漲幅這種「太招搖」的話，但他用「逆境中不懼挑戰、越挫越勇」來形容，謙虛地說這不是誰一個人的功勞，是台灣人民共同的成就。

自由開講》「讀心不讀唇」 解構賴總統的雙十演說台灣股市加權指數突破28000點，遠遠超過國民黨馬英九執政時期。（資料照）

重要的是，他還說「我們GDP成長超越了中國」。這句話乍聽輕描淡寫，其實威力無窮。因為中國這幾年GDP成長放緩、各項數據灌水已是公開的秘密。台灣能在「已開發國家」的標準下，仍維持5%以上的成長，本身就很罕見，尤其能贏過開發中國家的中華人民共和國更屬難得。換句話說，我們已從「被欺負、看不見的小龍」，變成「跑在前面的老虎」。

但這背後真正的訊息是什麼？

是要讓台灣人有信心，不必再去貼中國的冷屁股。賴總統的國慶演說，等於是用成績單告訴大家：台灣不必靠「統」來生存、不必靠中國的施捨來爭取國際生存空間，不必靠中華民族的偉大復興，我們台灣自己就能走出一條路。更明確的，但沒有講的是：我們堅守的民主自由、人權體制，贏了中共的威權獨裁體制。

整篇國慶演說，真正的重點不是「講了什麼」，而是「沒講什麼」。賴清德總統沒喊口號、沒罵誰、也沒談武器，而是用歷史、民主與數據在說話。那是一種成熟的自信，一種民主社會最堅定不移的底氣


聽完賴總統的演講，進一步讀他的心，我相信台灣人民這幾年來一定感覺更加幸福、更有自信，更以做一個台灣人為榮。心裡浮現一句話：台灣不只是亞洲的燈塔，也是人類政治文明的一盞試驗燈。這盞燈能繼續亮下去，不只是我們的驕傲，更是整個華人世界的希望

天佑台灣！

（作者為曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長）

