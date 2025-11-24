自由電子報
自由開講》G7警告 中國：下一個俄羅斯？ 台灣是自由世界的第一道警鐘

2025/11/24 12:30

◎ 宗介

中國正走向「新俄羅斯模式」

G7外長的聲明首次以如此明確的語氣指出：若中國持續破壞印太和平，恐將面臨如同俄羅斯般的國際反制。這不是外交辭令，而是一種警告：北京正在踏上莫斯科的道路，一條以軍事擴張、核武擴張、威脅鄰國為主要特徵的對抗路線。當中俄成為「威權同盟」，台海自然成為下一個可能被破壞的前線。G7 之所以焦躁，是因為中國在西太平洋複製俄羅斯在東歐的劇本──以軍力既成事實迫使鄰國屈服。

G7外長會議發表聲明，若中國持續破壞印太和平，恐將面臨如同俄羅斯般的國際反制。（路透檔案照）G7外長會議發表聲明，若中國持續破壞印太和平，恐將面臨如同俄羅斯般的國際反制。（路透檔案照）

台灣是民主世界的前線，而非邊緣議題

G7 強調台灣不只是議題，而是「國際秩序的一環」。若台灣倒下，將象徵威權成功用武力推翻民主國家，世界的紅線將全面崩解。也因此，從烏克蘭到台海，國際社會不再把戰爭視為分割事件，而是同一場威權挑戰的不同戰場。蕭美琴與蔡英文近期接連前往歐洲，不僅是外交行程，更是在透過第一線的民主經驗提醒世界：避免戰爭的最佳方式，是在威權擴張之前建立「清晰的國際阻嚇」。

台灣的角色不是受害者，而是威權擴張的剎車

面對中共升級軍事威脅，G7 的聲明只是開始。台灣必須用三種力量鞏固自己的國際位置。

1.軍事阻嚇力國防自主、精準軍購、強化不對稱戰力

2.民主韌性—抵禦假訊息、捍衛選舉、深化社會共識

3.國際結盟— 與 G7、歐盟、印太民主夥伴形成共同戰略聯盟

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會登場，副總統蕭美琴11月7日在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社檔案照）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會登場，副總統蕭美琴11月7日在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社檔案照）

台灣不是戰爭的引爆點，而是威權擴張能否被遏止的關鍵節點。若世界希望避免第二個烏克蘭，就必須在台灣海峽之前畫下不可跨越的界線。G7 已經表明立場，而台灣必須用行動向世界證明：這條防線值得守護。

（作者為研究生）

