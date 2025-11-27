沈榮欽國際視野》微知識：川普 2.0 對中國課徵多少關稅

川普 2.0 對中國的對等關稅，和很多人從媒體與川普發言的認知有很大的差距，而這只是一小部分，例如川普加倍中國留學生的簽證名額，開放中國留學生大舉進入美國，影響絕對比他所謂的學費要多數十倍。

◎ 沈榮欽

我實在沒有時間寫下對於川普的各種錯誤認知，不過因為在前面提到關稅，有人問起，我簡單回覆如下：請問在川普與習近平按下暫停鍵一年後，川普 2.0 對中國「增加」了多少關稅？

川普 2.0 對中國「增加」了多少關稅？這題不易，因根據不同法律而課徵的關稅不同。 （路透檔案照）

要完整回答這個問題並不容易，因為川普 2.0 有根據不同法律而課徵的關稅，例如針對鋼鐵和鋁的 50%，汽車的 25% 等等，不過如果我們只看暫停後增加的「對等」關稅，中國是 20%，和台灣、越南目前是一樣的，而後者還需要答應一堆條件。

中國可沒有像日本、南韓一樣，答應天文數字的貿易與投資額，只有購買大豆回復到中國抵制前的水準罷了，還有諸如稀土出口管制暫停一年等等，就算是川普樂觀的估計，美國也需要兩年才能建立充足的供應鏈，而且中國的稀土出口管制框架一字未改。詳細分析雙方的各種條件太過複雜，不過簡而言之，在習近平和川普正面對抗後，目前得到的僅有 20%，而且還加贈習近平一直渴望得到的 G2。

當然，中國出口商實際要付出的比這多得多，因為還有從小布希時期累積迄今的各種關稅。這點也有研究機構做過分析，在美中兩國按下暫停鍵後，即使把鋼鋁汽車等所有東西都算進去，中國出口美國的實質關稅稅率從 37.1% 降至 29.3%，還不到 30%。

川普加倍中國留學生的簽證名額，大舉進入美國影響絕對比學費要多數十倍。圖為北京外國語大學學生。（法新社檔案照）





可以談的東西太多了，我沒法一一解釋各種因素，但是很明顯的是，川普 2.0 對中國的對等關稅，和很多人從媒體與川普發言的認知有很大的差距，而這只是一小部分，例如川普加倍中國留學生的簽證名額，開放中國留學生大舉進入美國，影響絕對比他所謂的學費要多數十倍。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

