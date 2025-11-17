矢板明夫觀點》日自衛隊改名之議 邁向「正常國家」的重要一步

日本政府內部正在研議修改《自衛隊法》，使階級名稱與國際標準接軌。這些改變看似微小，但象徵著日本要擺脫敗戰後的特殊枷鎖，重新走上「正常國家」之路。這不僅是語言的修正，更是一場精神與制度上的再生。

◎ 矢板明夫

日本政府近日開始討論一項象徵意義深遠的改革——將自衛隊的階級名稱改回戰前日本軍隊的稱呼。這項舉措看似只是詞語上的調整，但實際上卻代表著日本國家定位與國民意識的一次重大轉變。自80年前二戰戰敗以來，日本為了擺脫軍國主義的陰影，刻意避免使用「軍」這個字眼，自衛隊的階級名稱也因此與世界各國的軍隊不同，帶有「不是軍隊的軍隊」的曖昧性。

日本政府近日開始討論，將自衛隊的階級名稱改回戰前日本軍隊的稱呼。（取自貼文）

這種模糊的定位，一直讓日本在國際舞台上難以被視為一個擁有正常防衛力的國家，也讓許多自衛官感到榮譽感不足，而使自衛隊長期苦於招募不到更多優秀的人才。

根據《產經新聞》的報導，日本政府內部正在研議修改《自衛隊法》，使階級名稱與國際標準接軌。例如，現行的「一佐」將恢復為「大佐」，「一尉」改為「大尉」，幕僚長將稱為「大將」。這些改變看似微小，但象徵著日本要擺脫敗戰後的特殊枷鎖，重新走上「正常國家」之路。這不僅是語言的修正，更是一場精神與制度上的再生。

值得注意的是，這項討論的推動，正是高市早苗就任首相以來最具象徵意義的國政方向之一。高市首相上任後明確主張，日本應該在國防與外交上展現應有的自主性與責任感。她強調，日本不應永遠以「戰敗國」的心態看待自己，而應在維護和平的同時，勇敢擔負起義務。

在自衛隊內部，許多現役軍官對這項改革表示歡迎。他們認為，使用與他國相同的軍銜稱呼，不僅能提升士氣，也能讓國際軍事合作更加順暢。過去外國軍方常因日本階級制度獨特而感到混亂，這次的調整有助於日本在多國防衛合作中扮演更清晰的角色。

當然，這項改革勢必引發中國與韓國的反彈。預料北京會批評這是「軍國主義復活」，並以歷史為由對日本施壓。然而，高市內閣顯然並不打算被這些批評所動搖。日本正面臨區域安全惡化與全球局勢緊張的挑戰，強化防衛力量、恢復軍事自信，並非是要挑起衝突，而是要更負責地維護和平。

高市早苗首相上任後，正在帶領日本走出戰後長期的自我限制期。（法新社檔案照）

高市早苗首相上任後，正在帶領日本走出戰後長期的自我限制期。恢復傳統軍銜，不是懷舊，而是重拾尊嚴；不是復古，而是前進。對日本而言，這是走向「正常國家」的重要一步。對亞洲而言，這或許也是迎來一個更加自信、更加負責任的日本的新時代。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

