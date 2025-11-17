自由電子報
自由開講》日本明確化「台灣有事」：亞洲安全架構的轉折

2025/11/17 09:00

◎ 宗介

日本首相高市早苗在國會的答詢，首次公開將「台灣有事」與「存立危機事態」直接掛鉤，對日本戰後安保政策而言，是重大突破。這不是情緒性的政治表態，而是把台海危機置於日本安保法制的框架內，從法律與戰略層面明確區分——一旦中國以武力破壞台海現狀，日本可能依法動用集體自衛權。

北京的反應卻完全暴露外交低能與戰略焦慮。中國駐大阪總領事薛劍竟以「斬首」威嚇作為外交辭令，即便事後刪除貼文，傷害已造成。日本政府立即抗議，日本輿論也普遍認為此舉已經超越外交範疇，形同公開恐嚇。越是接近暴力語言，越突顯中國在區域中的壓迫性角色，也越推動日本在安全政策上加速向美日同盟靠攏。

這場外交風波清楚顯示一個事實：亞洲的安全架構正在重組。東京不再只以「維持現狀」面對台海，而是採取「法律範圍內的積極嚇阻」。而這樣的轉變，正是面對中國軍力外溢的必然結果。近年解放軍機艦頻繁侵擾日本西南海域，日本防衛省多次指出，「台灣有事＝日本有事」已是不可忽視的現實。

中國駐大阪總領事薛劍竟以「斬首」高市早苗威嚇作為外交辭令，顯示亞洲的安全架構正在重組。（資料照）中國駐大阪總領事薛劍竟以「斬首」高市早苗威嚇作為外交辭令，顯示亞洲的安全架構正在重組。（資料照）

然而，嚇阻不是靠言語，而是建立在彼此能力與決心的可信度上。這也提醒台灣：我們的國防與民防建設，必須使盟友看到「台灣能撐住第一時間」的能力，包括資訊韌性、後備動員、關鍵基礎設施備援，以及軍購進度透明化。唯有如此，國際社會才能在危機時刻毫不猶豫地介入或協助。

高市的發言，與其說是日本改變，不如說是台海情勢逼迫日本必須明確化。今天亞洲的和平不再依靠模糊，而需要更具體、更可驗證的嚇阻架構。台灣必須把握此契機，用穩健、透明與制度化的方式，讓世界看到我們守護民主與安全的決心。

（作者為研究生）

