自由開講》支持國防部軍購特別預算的必要性

◎ 葒燁

國防不是花錢買武器，而是花錢避免戰爭。面對中共持續升高的軍事威脅與灰色地帶施壓，台灣應強化防衛力量，才能守住和平。國防部近期提出超過7000億元的軍購特別預算，涵蓋陸、海、空三軍多項重大採購案，引起社會討論。這筆預算或許龐大，但其戰略意義遠超過金額本身，反映出國軍整體防衛結構的轉型決心。

陸軍強化：讓反擊火力更持久

此次特別預算中，陸軍以採購M109A7自走砲為核心，這款美軍現役主力火砲具備高機動與精準打擊能力，可支援快速部署與持續火力壓制。面對中共持續強化的兩棲與遠程火力威脅，M109A7的導入將顯著提升我方地面防衛縱深，強化反擊與持久作戰能力。這不只是更新老舊裝備，更是確保台灣在面臨突發衝突時，仍具備足夠的反制火力與作戰韌性。

請繼續往下閱讀...

M109A7自走砲具備高機動與精準打擊能力，可支援快速部署與持續火力壓制。（取自BAE官網）

海軍布局：從制海到制訊的轉型

海軍部分規劃採購智慧型垂直起降無人機（VTOL UAV），此類無人機能在艦艇、離島及沿岸基地運作，負責偵察、標定與通訊中繼，對於建立「多層感知網」極為關鍵。意味台灣的海防將從傳統艦砲戰力，轉型為資訊與感測主導的「智慧海防」，不僅能掌握敵情，更能在戰前預警、戰中協同。

空軍升級：打造全層級防空體系

空軍部分預算最大宗，主要包括增購愛國者三型增程版（PAC-3 MSE）及飛彈，此舉可強化我方攔截中共飛彈與無人機攻擊能力。此外，空軍增購9套 NASAMS 防空飛彈系統，用於防護都會區與關鍵設施。NASAMS部署靈活、維護簡易，可在城市區域建立機動化防禦網，成為防衛台灣重要區域的主力武器。此外，國造「強弓飛彈」也列入採購清單，顯示國軍同步發展自主防空能力，逐步邁向「國防自主」。

防衛不是對抗，是和平的保證

外界質疑，投入龐大軍購會拖垮財政或刺激對岸反應。然過往的歷史證明，唯有展現足夠防衛能力，對手才會重新計算冒進的代價。台灣加強防衛戰力並非挑釁，而是為了建立可信的威懾，確保「敵不敢攻、我不必戰」。

中共正以軍機繞台、導彈部署、輿論滲透等手段全面施壓，意在削弱台灣社會的防衛意志。和平從來不是口號，而是以實力支撐的結果。

空軍主要包括增購愛國者三型增程版（PAC-3 MSE）及飛彈，圖為部署在日本的愛國者三增程型防空飛彈。（路透檔案照）

國防是全民的責任

此次特別預算也提供台灣產業鏈與科研機構參與國防建設的契機。從無人系統、通訊電子到後勤維修，軍民協力投入將使國防效益倍增。強化國防是對全國民眾的保障。唯有社會形成「防衛共識」，台灣才能在變局中穩定前行。

軍購預算的價值在於為下一代築起安全防線。支持國防部，是守護和平與自由。當台灣有足夠的實力自保，才有資格談和平，才有底氣談未來。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法