自由開講》卸任總統的外交身影：馬英九與蔡英文的不同路線

卸任總統的角色，往往是國家形象的延伸。當馬英九與蔡英文先後卸任後，他們的國際足跡，恰好映照出兩種對台灣未來的想像：一條向中國靠近，尋求歷史與文化的連結；另一條走向世界，以民主價值與國際合作為核心。

前總統馬英九卸任以來，數度前往中國。圖為馬英九2024年參訪中國四川省眉山「三蘇祠」博物館。（馬英九基金會提供）

馬英九自2016年卸任以來，鮮少造訪與台灣邦誼深厚的民主國家，反而數度前往中國。2023、2024、乃至 2025年，他連續三度率團訪陸，足跡遍及南京、陝西、北京與東北。馬英九稱這是「和平之旅」，但這份「和平」更多體現在「中華民族」的論述延伸，強調「兩岸一家親」的文化共感，而非建立在主權平等的政治對話。在中國持續以軍事與外交手段壓迫台灣的現實下，這種「和平」難免顯得單向而脆弱。

相對地，蔡英文卸任後的外交重心幾乎完全轉向歐洲民主國家。自2024年起，她先後訪問捷克、法國、比利時、立陶宛、丹麥與英國，並赴德國參與自由論壇。她不再以「總統」名義出訪，而是以「台灣前領導人」與「學者」身分，延續民主夥伴的對話。她的演講始終圍繞「民主」、「韌性」、「國際夥伴」等主題，傳達出即使是小國，也能以理念為軸，拓展存在與尊嚴的信念。

前總統蔡英文卸任後，外交重心完全轉向歐洲民主國家。圖為蔡英文訪問德國，德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）為蔡英文導覽德國國會。（圖取自蔡英文臉書）

兩位前總統的行動，構成了台灣外交的兩個端點：一方向內尋根，一方向外連結。從國際趨勢觀之，蔡英文的「民主同盟路線」更契合當前格局；在俄烏戰爭、南海緊張與中國擴張的背景下，台灣若能被視為民主共同體的一員，其安全與尊嚴更有保障。反之，馬英九的和平訴求若無對等與互信支撐，只會成為單方面的想望。

卸任後仍能為國際發聲，是民主政治成熟的象徵。關鍵不在於誰訪了哪裡，而在於這些行動是否讓世界更理解台灣。無論是走向中國，或走向世界，最終都應回到同一核心──讓台灣被看見，也被尊重。

（作者為退休人士）

