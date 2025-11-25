自由電子報
自由開講》台灣不是烏克蘭 我們更要準備好

2025/11/25 11:30

◎ 張厚光

清晨，台南的一所小學正進行地震演練。孩子們依照指令，俐落地躲進桌下、護住頭部、再整齊撤離到操場。遠處，一群里民正測試社區防災倉庫裡的新型發電機；旁邊的消防員在教居民如何用手機定位搜救。這不是什麼特別的日子，只是台灣再平常不過的一個早晨。

國小學生進行地震演練，先找堅固的構造物下方趴下、掩護，並用手保護頭部。（大葉大學提供）國小學生進行地震演練，先找堅固的構造物下方趴下、掩護，並用手保護頭部。（大葉大學提供）

而正是在這樣的日常裡，台灣一步步成為「最懂準備的島嶼」。

媒體常問：「若戰爭來臨，台灣會不會成為下一個烏克蘭？」但這問題本身就是錯的。因為台灣早已不是等待命運的國家，而是一個正在準備的社會。

烏克蘭教懂世界兩件事：戰爭不是軍事開打才開始；抵抗也不是政府的事，而是全民的意志。而這兩點，台灣都學得很快。從防災演練、資安防護，到無人機與通訊備援網絡，這座島嶼正一步步建立自己的「韌性國防」。

我們不像烏克蘭那樣地廣人稀，而是「密集而有機」。每一座學校、企業、地方政府，幾乎都能在緊急時成為節點。這正是現代戰的要害——資訊與連線。當我們談「台灣之盾」，它不只是防空系統，而是一個由技術、信念與制度組成的數位護城河。

再看看烏克蘭戰場：他們靠的是外援的即時火力，而台灣靠的，是自己長年累積的科技與民心。烏克蘭用星鏈維持通訊，我們早就推動分散式通訊網與衛星鏈結；他們臨時改裝民用無人機，我們正量產國造無人機，結合AI與影像辨識。這不只是硬體的差距，而是準備文化的不同。

俄羅斯對烏克蘭首都發動大規模空襲，基輔多個地區燃起大火。（路透檔案照）俄羅斯對烏克蘭首都發動大規模空襲，基輔多個地區燃起大火。（路透檔案照）

有人說，台灣太小、太近中國、太難守。但正因如此，我們更懂得準備。防空警報不再只是演習，而是教育；備糧與能源不只是政策，而是共識。烏克蘭戰後許多國家才開始談韌性社會，而我們早已行動。

台灣的優勢，在於「科技民主」。我們的公民黑客社群能即時偵測假訊息；工程師能在災難時建立開源通訊平台。民主不是脆弱的，而是一種集體反應力。當威脅出現，我們能在沒有命令下自動組織，這正是專制國家最害怕的能力。

所以，台灣不是烏克蘭——我們沒有被動地等待戰爭，而是主動地準備和平。烏克蘭的故事提醒世界代價，而台灣的故事要給世界希望：自由不必軟弱，民主可以堅強。

我們不求戰，但我們準備得更聰明。

這，就是台灣。

（作者任職漢翔航空）

