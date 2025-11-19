自由電子報
自由開講》從「忠誠僚機」看台灣空防的下一場革命

2025/11/19 10:00

◎ 張厚光

夜幕低垂，雷達螢幕上，一架無人機貼著主機飛行。它沒有駕駛艙、沒有情緒，卻能在一秒內判斷敵我、掩護攻防。這不是電影，而是美國空軍「忠誠僚機」（Loyal Wingman）計畫的真實場景。AI正從螢幕走向天空，重寫空戰的所有規則。

所謂忠誠僚機，是以人工智慧為核心的無人戰機，設計目的在於與有人戰機協同作戰。它能在危險區域先行偵察、干擾敵方雷達、誘使對方暴露目標，甚至自主攻擊。人類飛官不再孤身衝入火線，而是指揮一群AI飛行夥伴。這不僅提升存活率，也讓空軍戰力在成本上成倍放大。

美國與澳洲皇家空軍合作開發的MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機，6月初完成「能力展示」測試。（取自波音）美國與澳洲皇家空軍合作開發的MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機，6月初完成「能力展示」測試。（取自波音）

全球空防體系正掀起AI革命。美國與澳洲合作研製的MQ-28「Ghost Bat」 忠誠僚機已完成超過百次試飛，並預計於2025年底前進行空對空武器測試。該機型甚至已成功與E-7「Wedgetail」進行人機協同演練。同時，美國新創公司 Anduril Industries 所研發的YFQ-44A無人僚機，也於今年10月底首度試飛，顯示AI飛行系統正加速進入戰場。

從美澳到韓國、印度，皆在競逐這場「AI空防競賽」。忠誠僚機不只是戰術工具，更代表「主權運算力」的展現：誰掌握AI演算法與資料鏈，誰就能在未來戰場擁有主導權。

對台灣而言，這正是機會窗口。我們擁有勇鷹高教機、國產無人機與全球頂尖的晶片與軟體技術。如果能建立「人機協同演訓鏈」，讓AI僚機與勇鷹共同演訓，將能以低成本打造「空防倍增器」。這樣的計畫不只是武器研發，更是國防自主的戰略象徵。

美國新創公司AndurilYFQ-44無人僚機原型機，首飛成功。（路透檔案照）美國新創公司AndurilYFQ-44無人僚機原型機，首飛成功。（路透檔案照）

空戰的未來，不再是誰的飛機快，而是誰的AI聰明。

當AI成為忠誠的僚機，飛行員不再孤單；而當科技成為國防的夥伴，台灣也不該只是天空的旁觀者。

讓AI飛起來，才是真正讓國防自主長出翅膀的那一天。

作者任職漢翔航空

