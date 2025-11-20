自由開講》從「海鯤號」看出北京焦慮

◎ 張亞柔

台灣自主打造的首艘潛艦「海鯤號」成功下水，象徵我國防衛工業能力的重大突破。然而，這項工程不僅展現技術實力，也成為中共對台認知戰的焦點。北京深知潛艦國造的戰略與心理象徵，於是透過輿論滲透、假訊息與政治操作，企圖削弱台灣社會對國防自主的信任，並動搖民眾的安全信心。

台灣自主打造的首艘潛艦「海鯤號」成功下水，北京刻意將潛艦議題政治化，操作「內部分裂」。（資料照）

自海鯤號亮相以來，中共官媒與網軍系統接連散布「潛深不足」、「噪音過大」等言論，以假專業之名行心理滲透之實。這些內容透過社群媒體滲入台灣輿論場，試圖塑造「潛艦國造無戰力」的印象。背後目的並非討論技術，而是打擊民眾對政府與軍方的信任。此外，北京刻意將潛艦議題政治化，操作「內部分裂」。宣傳口徑從「潛艦是選舉工程」到「圖利特定廠商」，將國防議題包裝成政黨攻防。這種論述透過親中媒體與匿名帳號擴散，使安全議題被拉進政治泥淖，削弱全民防衛的社會共識。再者，北京宣稱「沒國家願協助台灣」、「技術來源可疑」，刻意掩蓋多國專業顧問團隊的參與，目的在於淡化國際支持，營造「台灣孤立」的心理印象，削弱社會對外部夥伴的信任。

請繼續往下閱讀...

當海鯤號正式下水後，中共輿論旋即改以戲謔語調，稱其為「鐵棺材」、「潛不過台海中線」等，此為中共常用的認知戰手法。北京利用輿論力量，試圖讓台灣人覺得「再努力也無用」。

海鯤號亮相期間，解放軍艦機頻繁擾台，並搭配官媒發布「圍島演訓」訊息，這種「軍演＋輿論」的聯動，正是現代混合戰的標準模式——軍事壓力製造恐懼，輿論操弄則導向無力感。

解放軍艦機頻繁擾台，並搭配官媒發布「圍島演訓」訊息。圖為中國軍艦出現在台灣海峽中線。（資料照）

要反制這類操作，台灣必須同時在資訊、教育與敘事三個面向強化防線。政府應在安全可控範圍內主動釋出工程進度，減少謠言空間；媒體與教育單位應加強公眾的媒體識讀能力；更重要的，是要重奪敘事主導權——從「潛艦無用論」轉向「台灣有能力自主防衛」。

海鯤號的價值，從來不只是一艘潛艦的性能，而是象徵民主社會拒絕被威權脅迫的決心。北京之所以急於抹黑，正因為它深知：這艘潛艦代表的是一個不願屈服的國家意志。當海鯤號潛入深海，它不只是戰略威懾的開始，更是一場對抗威權話語的長征。中共猛烈的認知戰，更加證明台灣國防自主的堅定與成熟。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法