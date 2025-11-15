自由電子報
評論 > 社群

黑熊學院》無論被打倒幾次還是會手拉手站起來 這就是台灣！

韌性不是口號，而是源自於平時的訓練、開放的合作，以及願意學習的心。當每個人都能找到自己的一席之地，災難再大，也絕對不會倒下。
黑熊學院

黑熊學院

2025/11/15 21:00

◎ 黑熊學院

今年九月花蓮光復地區災害，除了考驗地方政府的應變能力，也讓人看見民間自發動員的力量。

甚至可以說，當面對大型災變，從動員、組織到專業技術，一場以公民為軸心的新型態民間能量，開始有清晰的輪廓。

主持人劉文指出，這場討論的核心，不只是檢討災後應變，而是思考「當災難發生時，一般人能夠做什麼」。

黑熊學院舉辦講座，邀請參與花蓮光復地區災害的「行動者」擔任演講人，分別從專業搶修、資訊整合與醫療救護的角度，分享觀察與經驗。（取自貼文）黑熊學院舉辦講座，邀請參與花蓮光復地區災害的「行動者」擔任演講人，分別從專業搶修、資訊整合與醫療救護的角度，分享觀察與經驗。（取自貼文）

因此我們舉辦講座，邀請在場的「行動者」擔任演講人，分別從專業搶修、資訊整合與醫療救護的角度，分享他們的觀察與經驗。

林立青－魔鬼藏在細節裡：如何建立快速運作的搶修組織

林立青不僅是作家，他同時也是工地監工。這次花蓮災後，他與一群水電工人投入現場搶修，以實際行動重新定義「專業志工」的意義。

作家林立青與一群水電工人投入現場搶修，以實際行動重新定義「專業志工」的意義。（取自貼文）作家林立青與一群水電工人投入現場搶修，以實際行動重新定義「專業志工」的意義。（取自貼文）1️⃣明確目標，靈活修正

行動的第一步是「設定目標，並隨時修正」。他們最初並非直接前往災區中心，而是優先協助「一粒麥子基金會」——一個平日送餐給獨居長者的單位。

「送餐看似沒什麼，卻最知道高齡者的狀況。」例如是不是有跌倒受傷，這些都是登門拜訪才會知道的資訊。

2️⃣工程斥侯與本班援軍

在混亂的災區中，情報的正確性非常重要。林立青稱蒐集情報的人為「工程斥侯」，像是遊戲中類似偵查兵的角色，讓後方迅速調派適當人力與物資，如：


捐贈物資的細節：

捐贈的東西不是交給受災戶就結束了。捐贈來的瓦斯爐需考慮瓦斯瓶、押瓶費與瓦斯費；高階熱水器需要 100V 電器插座和電箱，且強制排風管難以取得，故需現場專業調整。

搶修的前置作業：

必須先蒐集損壞的狀況，拍照也有眉角與原則，例如：「市內遠景＋環境遠景」、「門牌＋電盤」、「路標+左右兩個方向的拍照角度」......等，都是為了讓支援的人更清楚「你到底在說哪一戶」。

團隊被分為「本班」與「援軍」，這樣的分工讓每個志工都有清楚任務，避免混亂與重工。（資料照）團隊被分為「本班」與「援軍」，這樣的分工讓每個志工都有清楚任務，避免混亂與重工。（資料照）

若門牌被土石淹沒，則需拍攝電線桿號碼或提供GPS經緯度。

林立青說：「在監工的邏輯裡面，就知道有一些東西得現場由專業的人來調整，這就是斥侯很重要的原因，因為他可以在現場就先告訴我，然後立刻回覆和清單。」

團隊還被分為「本班」與「援軍」，前者負責核心任務（如教會與學校修繕），後者支援民宅與延伸性工作。這樣的分工讓每個志工都有清楚任務，避免混亂與重工。

另外，更仰賴專業友團（如行善義工團）提供高難度的蓋房協助。

3️⃣擁有制服比你想像中的重要

除了斥侯，團隊還分為本班（核心執行者）和援軍（支援單位），透過統一的服裝顏色建立歸屬感和信任，這些是團隊合作的「必要開銷」。

4️⃣哪些單位優先搶修？

先以社區的「重要據點」展開，因為這些據點可能兼具有水源、停車收容以及施工人員整備休息的功能，就能快速承載大批志工或國軍與物資進駐與推進。

這三大類型據點：宮廟、教會、學校就會優先考慮，因為這些地方通常有足夠空間容納更多人力物資，在復原完畢後就可以成為志工們的指揮所。

5️⃣自備工具與心理建設

有大量的自備工具，但工具要分裝，空間要夠大才能展開。

材料倉則以箱為單位，水料管材請材料行對切，增加接頭數量，因為災區到處都要切（耗材），也方便運輸和修繕。

在搶修時也要有心理建設：現場混亂，工法必定不一致。但寧可放寬材料選擇，也要讓人力最多的時候趕快把事情做完。

另外，像是安全部品如雨鞋、安全鞋、手套，準備約0.5倍即可，最後通常都用不完；而能源像是電池全都要帶，能帶多少就是多少。

6️⃣基層組織的力量來自於平時的準備

林立青指出，災時的行動其實來自於平時的準備與經營，例如「悠惜關懷協會」（辦理防災士課程、清洗學校）與「新匠堂公益協會」（社區免費水電課程）。

也因此這些設備平常都有在碰，不僅有消毒專業能力、高壓清洗機，大家也很重視設備，所以我們也有發電機與儲能系統。

俞凱倫：我只是凡人，但不想要有任何人被丟下

俞凱倫建立了「光復救災資訊整合地圖」，讓許多外地志工更清楚現場需要哪些資源。

俞凱倫建立了「光復救災資訊整合地圖」，讓許多外地志工更清楚現場需要哪些資源。（取自貼文）俞凱倫建立了「光復救災資訊整合地圖」，讓許多外地志工更清楚現場需要哪些資源。（取自貼文）

「我沒有強大的組織資源，只是一位有心的普通人。」凱倫說， 「我有氣喘，體力又不好，沒辦法扛物資。但我可以整理資訊，讓別人更快找到需要幫助的地方。」

1️⃣從個人行動到行動平台

長居花蓮的凱倫發現現場的物資站並不普遍，因此就在臉書號召自願者，跟朋友土法煉鋼，蒐集災區的物資站、住宿點、通訊與交通狀況，每天忙到爆肝。

地圖最大的重點在於：「如何把複雜資訊變得簡單、可理解」。隨著越來越多民眾想投入救災，這張地圖成為協調資源的重要工具。

2️⃣開源精神與謙卑態度

俞凱倫強調：「這張地圖不屬於我，也不該被獨占。如果有人能做得更好，我就讓出位置。」
他直到現在還在寫開源說明書，因為他希望任何地區在遇到災害時，都能快速複製這個模式。

3️⃣平凡人的力量

凱倫認為，他平時參與的公民行動在這次災難時快速湧現，顯現平時累積經驗的重要。

「全世界很少有像台灣這樣的自主動員。」他在現場聽見許多慈濟與民間組織的前輩都對台灣民眾的行動力感到驚訝。

「全世界很少有像台灣這樣的自主動員。」花蓮光復市區湧入超多志工，看見民間自發動員的力量。（資料照）「全世界很少有像台灣這樣的自主動員。」花蓮光復市區湧入超多志工，看見民間自發動員的力量。（資料照）

「這是一場凡人的戰爭。」這不是軍事對抗，而是面對自然災害時，每個人憑著善意與行動所展現的抵抗力。

「沒有人該被丟下。這張地圖的存在，就是為了讓每一個人都能被看見。」

劉宇庭：專業是學出來的

作為一名軟體工程師與中級救護技術員，劉宇庭在災後第一時間趕赴光復，協助醫療站的運作。他看見的不只是身體上的傷，更是系統性資源不足的問題。

1️⃣現場醫療的挑戰

「救災視同作戰」，而台灣醫療人力非常吃緊，災難導致後送時間延長至 40分鐘甚至更久。

尤其光復地區救護車原本只有一輛，經過後續調度至六輛（含國軍）。

現場EMT志工與醫院有默契，非危急的傷患會交由小蜜蜂（非救護車）協助後送，以節省救護車資源。

他也與其他志工依照檢傷原則分級處理，避免醫療資源浪費。常見的傷勢包括骨折、過敏、濕疹、吸入農藥與熱傷害等。

2️⃣臨場學習與互助精神

他認為，在資源匱乏的災難情境，救人應優先於合法性，例如烏克蘭戰場要求國小老師都要會打點滴。

「不要問能不能做，要先問自己會做什麼。」他強調，災難現場的學習是即時的，許多志工都是邊學邊救。

3️⃣公民有許多任務

談到兵役與國防議題，宇廷直言：「兵役不是唯一的公民義務。包括救護等技術，都是對這片土地的貢獻。」

他提醒，國軍與志工一樣，都是人，也都在學習。建立全民防災的專業分工，才是長久之計。

打造「人人都能行動」的社會

台灣社會過去習慣被動等待救援，如今我們已經逐漸轉向「主動自救」、「跨域協作」的更高層次韌性。

主持人劉文說，在這場行動中的核心價值之一，就是 「去專業化的專業。」（取自貼文）主持人劉文說，在這場行動中的核心價值之一，就是 「去專業化的專業。」（取自貼文）主持人劉文說，在這場行動中的核心價值之一，就是 「去專業化的專業。」也就是讓專業更普及，每個人都能找到自己的行動位置。

不管是林立青的專業行動、俞凱倫的資訊整合，到劉宇庭的醫療現場，三人的經驗共同指向一個重點——災難無法預防，但社會可以預備。

韌性不是口號，而是源自於平時的訓練、開放的合作，以及願意學習的心。當每個人都能找到自己的一席之地，災難再大，也絕對不會倒下。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

