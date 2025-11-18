自由電子報
自由開講》從通緝沈伯洋到「紅色法律戰」：中共正暴露脆弱性

2025/11/18 09:00

◎ 宗介

中國公安以「分裂國家罪」通緝台灣立委沈伯洋，這不是司法行為，而是一場赤裸的政治恐嚇。中共所謂的「通緝」在國際法上毫無效力，卻在輿論上有明確意圖──製造恐懼、挑撥分裂，並試圖讓台灣社會內部自行噤聲。

自由開講》從通緝沈伯洋到「紅色法律戰」：中共正暴露脆弱性中國國台辦發言人張晗說，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，對沈伯洋依法終身追責。（資料照，翻攝直播）

沈伯洋長期研究中國滲透與認知戰，這是民主社會最正常不過的學術與政策討論，但在中共眼中卻成了「犯罪」。事實上，這種反應恰恰暴露了中共對「民主防衛」的深層恐懼：它害怕真相被揭露，害怕台灣人民理解何謂認知戰，也害怕世界看清它以「法律」包裝威權的假面

更令人不安的，是中共在台內部的呼應者。當台灣部分政客、網紅或匿名帳號轉貼「台獨分子難逃清算」等語句時，其實已在無意間為中共傳聲。這正是中共期待的效果——讓恐懼內化，讓威權的語言在民主社會生根。

但中國忘了，民主社會的韌性來自人民的覺醒。全球民主國家從不會向獨裁者引渡政治犯，因為自由的價值高於威權的命令。台灣也不應被恐嚇所動搖。當中共揚言跨海通緝、製作影片抹黑學者，它不是展現力量，而是在向全世界承認：它對自由思想的恐懼，比對任何「台獨」更深。

民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（沈伯洋辦公室提供）民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（沈伯洋辦公室提供）

中共的法律戰不會成功，因為真正的法治不服從權力，而服從人權與真理。台灣要做的，是持續揭露謊言、守護資訊環境，讓每一次威脅都化為民主的免疫力。

（作者為研究生）

