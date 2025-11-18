自由電子報
評論 > 投書

自由開講》守護台灣國球 不容「阿共版」模糊主權

2025/11/18 15:00

◎ 楊智強

兩岸政治較勁的最新戰場

近日，傳出中國棒球聯賽新成立的「上海兄弟」球隊，表面上只是運動競技，實際上卻是兩岸政治較勁的最新戰場。亞洲棒球總會雖在（11/11）日發聲明說CPB無「上海兄弟」隊。

然而這絕非單純體育交流，而是精心策劃的統戰行動。中共利用棒球作為敲門磚，試圖深入滲透台灣的運動圈與社會，改變台灣人對「國球」的認識與想像。並交由中國承辦大型棒球賽事，透過體育競技塑造「兩岸一家親」的錯覺，實質威脅台灣的主權意識與文化自主。

網友指出，2026年1月舉行的CPB聯賽有5隊參賽。（資料照，擷取自臉書 CBL中國棒球聯賽）網友指出，2026年1月舉行的CPB聯賽有5隊參賽。（資料照，擷取自臉書 CBL中國棒球聯賽）

台灣棒球，早已是這座小小多山的島嶼國家獨有的文化精神象徵，承載著數代人民最純粹的熱愛與最深厚的認同。中國棒球聯賽（CPB）文宣中，公然盜用台北101地標，連縮寫都與中職CPBL相近，其吃台灣豆腐、製造混淆的政治意圖不言而喻。若我們袖手旁觀，讓中國版的棒球敘事與慣用語，猶如溫水煮青蛙般悄悄取代本土語彙，台灣棒球的語言根基與文化靈魂，將面臨被侵蝕的重大危機，主權意識的底線正不斷被挑戰

辜仲諒以亞洲棒球總會長身份，將今年亞錦賽交由中國主辦，被視為協助中國擴大棒球影響力。此外，他推動的「亞洲大聯盟」概念與中國棒球發展的結合，其決策偏向中國利益，恐加速中共對台灣棒球圈的統戰進程

棒球階級差異與雙重標準

更令人難以接受的是棒球界的階級差異與雙重標準。辜仲諒因涉及「紅火案」背信爭議及「澄清湖購地案」違反銀行法遭判刑7年8月，即便法律程序仍在進行中，卻依然掌握台灣棒球最高決策位置；反觀職棒黑暗期的基層球員，例如興農牛何紀賢，因冤枉疑被起訴，即便獲判無罪，仍被職棒終身封殺，職涯葬送。

同樣涉及法律爭議，為何結果天差地遠？這就是赤裸裸的「有錢判生，沒錢判死」。這種體制上的不公，不僅是對個別球員的不公義，更是對整個台灣棒球信任基礎的嚴重打擊

亞洲棒球總會長辜仲諒，正在幫助中國提升棒球水準。（資料照）亞洲棒球總會長辜仲諒，正在幫助中國提升棒球水準。（資料照）

因此，我們嚴肅呼籲體育部長李洋與中華職棒會長蔡其昌，必須將捍衛台灣主權與國球文化自主置於最高優先。政府應跨部會研擬對策，堅決力阻中共藉棒球進行統戰，並遏阻對台灣棒球的侵權與文化剽竊。同時，棒協理事長辜仲諒必須直面其對台灣棒球形象所造成的負面影響，並為此承擔政治責任。打假球選手一經涉案即終身禁賽，涉及刑事案件且有前科的棒壇領導者，更應比照辦理。這不僅是原則問題，更是對台灣棒球文化的尊重。

唯有清除權貴不公，棒球界才能重拾尊嚴，團結守護台灣國球文化，抵禦對岸侵蝕。守護台灣棒球，就是守護台灣民主與主權

（作者為社會科教師、職棒元年起資深球迷）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

