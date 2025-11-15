自由開講》從紐西蘭「超高齡社會」 談銀髮族社會參與

◎ 卓瓊鈺

最近與高齡八十多歲的父母親同遊紐西蘭，許多團員都稱讚爸媽的硬朗，嘆息自家長輩走不出門。碰巧中途在高地賽車公園遇到一群銀髮族出來旅遊，他們有的人年紀似乎比爸媽還要大，有的駝背慢慢走著，有的拿著助行器踽踽而行自行前往取餐，雖然是buffet餐，看起來也是蔬果多的健康餐，他們獨立生活的樣子，讓我好感動，也鼓舞了我們的團員。（後來我查了一下資料，紐西蘭已經邁入超高齡社會，老年人口21%）台灣今年即將邁入超高齡社會。

如果我們的老年人，能夠有多一點社會參與，而不是終日跟外傭待在家裡，老年生活應該會變得更加精彩。

台灣邁向超高齡社會，圖為高雄市移工陪長輩在文化中心活動場景。（資料照）

三十多年前我在美國醫院服務的時候，他們的老年人口已經超過12%，而當時我們的老年人口不到7%。這幾年我們國家老化的速度飛快，更必須以他人為鏡，來增進銀髮族的社會參與。

就以美國醫院附設的老年生活獨立之家為例，每天都有滿滿的活動。譬如說玩橋牌，帶照片分享，比如說邀請樂隊前來表演，或是邀請幼兒園小朋友前來慰問長者等等。

我們中心住民的子女，大多不在身邊，有的甚至一年才來看望他們一次，但是因為平時有許多的活動參與，他們銀髮族的生活還是多彩多姿。反觀台灣社會，許多的老人因為生病或殘障而不願意踏出家門，只好待在家開著電視給電視看，外傭語言又不通，這實在是很可惜的一件事。

台灣目前正快速走向超高齡與少子化社會，老人進入日照或養護中心或許是不可避免的事，與其拒絕到養護中心，倒不如敞開心胸接受它，因為目前台灣許多的長照中心辦的活動也是非常多元的，有運動類也有靜態的欣賞等等，這些社會參與活動對認知與動作功能的維持都是有正向幫助的。

雲林縣的老人健身俱樂部有5台智能抗阻運動器材，針對長輩常見問題做訓練及改善。（資料照）

神經科醫師常強調二高三動這個口訣可以預防失智。二高指的是高學歷（多吸收新知也可）與攝取高抗氧化物。三動指的是有氧運動，心智活動與社交活動。有氧運動可以靠自己平時養成的運動習慣，譬如說健走或是爬山，有問題可以請教身邊的專業人員。

心智活動也可以靠己在家裡自行練習，比如說玩玩數獨或是看看益智節目。而社交活動則必須要努力走出門外去參與活動，譬如說出門玩牌，或是到活動中心餐與各種課程等等。

像我80多歲的媽媽現在白天還在開店，有空的時候會跟鄰居們聊天或是去老人會參加活動或報名旅遊，這些都是很好的社會參與，也可以增加老人出外的活動能力。所以對於我們的銀髮族，鼓勵他們多一些社會參與是非常必要的。但是要提醒大家銀髮族體力平時就必須鍛鍊，心理也要建設（譬如說告訴他比他老的長輩都可以出門，推助行器坐輪椅也願意出門），才能夠勇敢的走出社會參與第一步。

（作者為成大物理治療學系退休副教授）

