名家分享～湯譜生》鳳凰水灌宜蘭的反思

農舍插在田中央、四面高起、周邊水泥鋪滿；舊聚落與低窪地成了「別人蓄洪」的背面；公部門口頭上說「農地農用」，實務上卻默許豪華農舍、景觀民宿一棟棟落在平原的心臟裡。這一次水淹上來，只是把這些矛盾用泥水畫得更清楚。

◎ 湯譜生

一、在水裡發光的，不一定是對的事

鳳凰颱風還沒登陸，雨帶就已經「卡」在宜蘭頭上，從蘇澳到羅東，短短幾小時的雨量就把街區淹到接近一層樓高，冬山、蘇澳 24 小時累積雨量動輒八百、上千毫米，創下近年少見紀錄。（聯合新聞網）

這是一場極端氣候下的暴雨沒錯，也是一場長期土地治理「總體檢」的現場直播。

這是一場極端氣候下的暴雨沒錯，也是一場長期土地治理「總體檢」的現場直播。

多年來，我們談過：

農舍插在田中央、四面高起、周邊水泥鋪滿；

舊聚落與低窪地成了「別人蓄洪」的背面；

公部門口頭上說「農地農用」，實務上卻默許豪華農舍、景觀民宿一棟棟落在平原的心臟裡。

這一次水淹上來，只是把這些矛盾用泥水畫得更清楚。

二、泉月樓行館：誰的「防災勝利」？

這幾天新聞、社群瘋傳的一個畫面，是冬山鄉武淵地區的「泉月樓行館」：

這幾天新聞、社群瘋傳的一個畫面，是冬山鄉武淵地區的「泉月樓行館」。

大水包圍整片田地，四周住家都在水裡掙扎，只有這棟建築在高起的平台上，拉起防水閘門，安然像一座小島。媒體用各種形容——「超狂」、「硬擋洪流」、「冬山最安全的地方」。（Yahoo奇摩新聞）

但如果把鏡頭往回推幾年，就會看到另一個版本的故事：

泉月樓本質上是一組「飛機造型」的違規大型農舍，由三戶地主各自申請農舍，實際上連成一體，占地八千多平方公尺，約九成面積違規使用，農地未農用，還違法加蓋圍牆、串聯建物。（公視新聞網 PNN）

早在 2018 年就被縣府認定違規開罰，限期改善，卻一路營運成度假行館、民宿，被檢舉了又繼續賣房型。（公視新聞網 PNN）

於是，這次被稱讚得天花亂墜的「防水閘門」，其實是蓋在一個早已被點名的違規農舍基地上。

我們看到的是：

閘門內：乾爽、平靜，還泡茶看雨；

閘門外：老聚落、老農、一般住戶，在和齊膝、近胸的積水搏鬥。

如果只看空拍照，很容易被說服：

「你看，人家有做防災，多厲害！」

但真正需要我們去問的，是更不舒服的那一句：

如果這一大塊本來該是良田的地方，沒有被隆起、硬鋪、築牆，

今天這一帶的水，會不會少淹一點、退得快一點？

如果這一大塊本來該是良田的地方，沒有被隆起、硬鋪、築牆，水，會不會少淹一點、退得快一點？

在這個意義上，泉月樓守住的是「自己院子」的安全，

卻也可能是整體水路被切碎、被抬高的一份子。

當社會一面把它當成「防災典範」，一面又知道它是違規農舍，

這種扭曲的價值訊號，等於在對所有還願意守法的農民、居民說：

「只要蓋得夠大、夠壯觀，

只要危機來時畫面夠震撼，

違規也有機會被稱讚成英雄。」

這不是防災的勝利，

這是治理的失敗，被一場大雨照得晶瑩剔透。

三、「農地可以裝多少水？」——高鐵宜蘭車站特定區的提問

再看另一個尺度更大的案例：

「高鐵宜蘭車站特定區」。

縣府與鐵道局如今規劃約 420 公頃的特定區，

北起縣民大道、南至蘭陽溪堤防，東以國道五號為界，西到中山路——

簡單說，就是縣政中心西側、一整片現在多半仍是農地的平原。（eadweb.e-land.gov.tw）

學者、團體已經提醒過好幾次：

這420公頃裡，有一半以上位在縣府自己劃定的「低窪易淹水區」；

也是國五開通後，因路堤效應而長期積淹水的下游地帶；

原本的都市計畫防洪思考，是讓市區、縣政中心、科技園區與這些農地一起考慮，

高鐵宜蘭車站特定區有一半以上位在縣府自己劃定的「低窪易淹水區」。

如今卻可能因高鐵特定區的開發，被「以鄰為壑」地改寫。（eyesonplace.net）

我們不禁反問：

420公頃的農地可以裝多少水？

當這些裝水的地方都變成了商業區、住宅區，這些水又會往哪裡去？

我們粗略算一下：

420 公頃 = 4,200,000 平方公尺；

大雨時，田裡暫時積個 30 公分的水，一點都不誇張；

4,200,000 ㎡ × 0.3 m ≈ 1,260,000 立方公尺的水；

也就是大約 12.6 億公升，差不多是 五百座奧運標準泳池 的水量。

如果積水到 50 公分，那就是超過 2 億 1 千萬公升，近 八百多座泳池。

而這些水，現在有機會暫時停留在田裡、慢慢滲回地下、由既有農水系統緩緩排出；

一旦田被整片鏟平、用隧道孓出的上百萬立方公尺土石回填抬高，（環境資訊中心）

再鋪上道路、停車場、商業大樓、住宅社區，

它就會變成另一種樣子：

一樣的雨，

會更快地滑過屋頂、柏油與磚石，

集中奔向排水溝、老舊下水道、再衝向本來就低窪、已經在淹水的村落與舊市區。

420公頃不只是一個數字，

是在問：

我們要把幾百個「天然蓄洪池」封起來，

改成幾百棟「必須被抽水機拼命守護」的人造島？

當環評裡有人提醒：農地除了生產糧食，也提供地下水補注、碳儲存與氣候調適等服務時，（Yahoo奇摩新聞）

這些話若只停留在報告書之中，

沒有進到高鐵特定區的細部規劃與「要不要犧牲這些田」的核心辯論裡，

那麼，今天在蘇澳、羅東、冬山看見的那些水，就有很大一部分其實是在預演：

未來它還會去哪裡。

這次被稱讚得天花亂墜的「防水閘門」，其實是蓋在一個早已被點名的違規農舍基地上。

四、從違規農舍，到高鐵特定區：同一種盲點

泉月樓的故事，和高鐵宜蘭特定區的故事，表面上不是同一個尺度：

一個是幾千坪的違規農舍行館；

一個是 420 公頃的重大交通開發腹地。

但它們其實有幾個共同點：

都把「平原」當成可以任意切割、墊高、硬鋪的背景

不論是景觀型農舍，還是高鐵特定區，

思維都是：地先畫出來，再看怎麼塞建物、拉道路，

而不是先看：這裡原本是什麼樣的水文、農業、聚落系統？

都用「發展」或「防災」的語言，模糊了誰在承擔風險

* 泉月樓被稱讚為「防水閘門好厲害」，

* 但那些被迫成為「堤外」的居民、老農，誰說得出他們的名字？

* 高鐵被說成「帶來交通便利與繁榮紅利」，（葛瑪蘭新聞網）

卻很少談：一旦特定區把低窪田地變成硬梆梆的開發區，洪水負擔會往哪裡移、淹到誰家門口。

都把農地當成「預備要轉用的資產」，而不是「公共防災系統的一部分」

只要農地被默認為未來要變更為建地的「庫存」，

那麼所有關於「農地農用」、「農業多功能」、「水文調節」的話，

最後都會輸給一張張更高的土地價格與容積率計算表。

五、這一場水，可以怎麼說到底一點？

我們所在的現場，二十多年來公民社群做了很多努力：

違規農舍不只是違反農地使用規定，而是直接改變水路與風險分配的「水利設施」。

從揭露違規農舍、推動農地農用，到參與都市計畫、公民會議；

這次鳳凰颱風帶來的災情，其實讓這些工作有機會說得更白：

違規農舍不只是違反農地使用規定，而是直接改變水路與風險分配的「水利設施」

泉月樓乾爽的同時，四周的住戶在淹水，

這畫面比任何政策辯論都更有說服力。

高鐵特定區不只是區段徵收與地價的問題，而是把 420 公頃「會裝水、會呼吸」的土地，變成 420 公頃「只會排水、需要抽水」的硬體設施。

如果可以在災後檢討、公聽會、課堂、社區討論裡，持續把這些具體例子講清楚：

不是反對鐵道建設、反對防水閘門、反對農民住好一點，

而是反對用錯地方、錯尺度，把錯的東西變成常態，

再把代價丟給那些最沒有選擇的人。

六、給長期在田邊守望土地的人

也想特別對這些年在宜蘭推動公民倡議的人說一句話：

泉月樓那一道乾爽的閘門，

如果只看十秒影片，很容易氣得想關掉螢幕。

但它同時也提供了一個強力的教材：

讓學生、居民、決策者，一眼看見「堤內堤外」的差別——

看到資本如何給自己蓋一座島，

也看到治理如何放任這樣的島，一座一座立在本來該蓄洪的田中央。

高鐵特定區的 420 公頃也是如此：

當我們拿出雨量數字、農地蓄水量的簡單估算、

加上這幾天蘇澳、羅東、冬山的淹水畫面，

房子不能種在田中央,高鐵不能站在整個平原的傷口上。

就能讓那句看似抽象的問題變得非常具體：

「當這些裝水的地方都變成了商業區、住宅區，

這些水又會往哪裡去？」

願這一場水退去之後，

我們多年來累積的田野觀察、步道與濕地經驗、社區的記憶，

能繼續被說出來、寫下來、畫進地圖、帶進教室——

讓更多人懂得：

房子不是不能蓋，鐵道建設也一定就是單一思維，

但房子不能種在田中央，高鐵不能站在整個平原的傷口上。

願下次大雨再來時，

我們不只是多幾道「防水閘門」，

而是多幾片仍然保有呼吸能力的土地，

和一整套把農地視為公共安全基礎設施的長遠規畫。

（作者為荒野保護協會宜蘭分會副分會長）

本文取自守護宜蘭工作坊2.0-宜蘭國土計畫讀書會臉書

