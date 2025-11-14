自由電子報
汪浩時間》我們都是沈伯洋！

我們嚴正譴責中共對台灣民選代表的威嚇，呼籲立法院全體政黨共同捍衛國會尊嚴與言論自由。沈伯洋不是孤單一人，他代表的是所有相信自由、相信台灣未來的人。
汪浩時間

汪浩時間

2025/11/14 15:00

◎ 汪浩

中國以「全球通緝」威脅立法委員沈伯洋，這不僅是對一位國會議員的人身恫嚇，更是對台灣民主制度的粗暴挑釁。台灣是一個主權獨立、人民自決的國家，中國對台灣並無任何司法或政治管轄權

沈伯洋現身德國，他表示做為勇敢台灣人，不會因為這樣而退縮。（取自貼文）沈伯洋現身德國，他表示做為勇敢台灣人，不會因為這樣而退縮。（取自貼文）

沈伯洋委員長期致力於捍衛國家安全、對抗假訊息滲透，堅定守護台灣的民主與自由。他的發聲，是國會職責的展現，不是罪行。中國這種跨國政治追捕、製造恐懼的霸凌手段，暴露其極權本質，也讓國際社會更清楚看見兩岸之間的根本差異——一邊是民主自由，一邊是獨裁壓迫

民進黨立委沈伯洋（右）出席德國國會聽證會，以專家證人及立委雙重身分，說明台灣經驗。（擷取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）民進黨立委沈伯洋（右）出席德國國會聽證會，以專家證人及立委雙重身分，說明台灣經驗。（擷取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）

我們嚴正譴責中共對台灣民選代表的威嚇，呼籲立法院全體政黨共同捍衛國會尊嚴與言論自由。沈伯洋不是孤單一人，他代表的是所有相信自由、相信台灣未來的人。

當威權試圖噤聲，我們選擇發聲。

我們都是沈伯洋！

立委沈伯洋前往德國，出席國會聽證會。（沈伯洋辦公室提供）立委沈伯洋前往德國，出席國會聽證會。（沈伯洋辦公室提供）

連署人：汪浩，顏擇雅，王家軒，李志德，李酉潭，黃澎孝，曹興誠，黃清龍，陳方隅，范雲，還有在留言區舉手+1的許多臉友
請大家幫忙轉貼，同意連署的請舉手+1

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

註：臉書留言區還有許多臉友舉手+1，力挺沈伯洋，持續增加中。

